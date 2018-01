¿Debemos tapar la cámara de nuestro móvil por seguridad?

De un tiempo a esta parte se nos viene advirtiendo de que dejar sin cubrir la cámara de los ordenadores es como darle las llaves de nuestra casa a un ladrón.

La gente que sabe de estas cosas tapa su cámara: lo hace el director del FBI, James Corney, y lo hace Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook. Todo sugiere que nosotros, comunes mortales protegidos por sistemas de seguridad menos rígidos, también deberíamos plantarle una pegatina a la webcam.

Los sistemas operativos más recientes vienen con esa opción deshabilitada o preguntan al usuario si quiere encender la cámara. Si el nuestro es antiguo, deberíamos actualizarlo, sugiere este experto, que, pese a todo, recomienda tapar la cámara aunque sea con un post-it.

Las sesiones de chats de determinados programas de contactos llevan consigo la posibilidad de acceder a nuestra cámara o incluso nuestro perfil de usuario (si entramos a través de nuestro perfil de Google, por ejemplo). Se cubren las espaldas con los términos de uso.

Pero los ordenadores de sobremesa o portátiles y las tablets no son los únicos aparatos dotados de cámara. Hay otros que a priori podrían parecer más vulnerables por razones espacio temporales: los llevamos encima todo el tiempo y a todas partes, incluso cuando viajamos a otro país y nos conectamos a redes móviles desconocidas o a wifis dudosos: los móviles.

El riesgo en los smartphones viene de la mano de las apps. Las aplicaciones piden una serie de permisos para realizar funcionalidades: el acceso a la geolocalización, a la agenda de contactos, a la red móvil, al envío de SMS, a la posibilidad de hacer llamadas o incluso a la cámara y el micrófono. Algunas piden acceso también a la galería de fotos.

En este punto hay que diferenciar entre los sistemas operativos iOS y Android. En el mundo de los iPhone, estos permisos se aceptan o no uno por uno: cada vez que haces una foto, el iPhone te pregunta si permites que Facebook tenga acceso a ella. O cuando estás navegando con Google te pregunta si quieres activar tu geolocalización. Pero ¿qué ocurre en el mundo Android? Recordemos que en España el 80% de los móviles son Android. En estos, se da permiso por bloque. ¿Que quieres instalar una app? Entonces le das permiso a todo.

“Hay que verificar los permisos que nos piden las aplicaciones. Por ejemplo, si nos descargamos una app para usar el flash de mi móvil como linterna, no tendría por qué tener permiso para acceder ni a la cámara, ni al micrófono, ni a mi libreta de contactos, ni a enviar SMS… No tendría sentido” , aclara Gómez.

Aunque se trata de un dispositivo más pequeño, el móvil no entraña menor riesgo que un ordenador. “Lo que llevamos en nuestros bolsillos son ordenadores perfectamente capacitados para realizar cualquier tarea que pudiera hacer un PC de sobremesa”, dice Raúl Renales, de Honey Sec.

Lo que hace a los móviles más vulnerables no es tanto su movilidad como su exposición constante. Como opina Alejandro Ramos, profesional de seguridad informática, profesor del máster de Seguridad de la Universidad Europea de Madrid y coautor del libro Hacker épico, son “dispositivos que se usan más a menudo, en los que se instalan más aplicaciones conocidas y desconocidas y que se conectan a redes wireless que pueden o no ser seguras”.

Aparte de bloquear el permiso de acceso a la cámara, es importante taparla. “A mí todavía me resulta curioso que los fabricantes de fundas para smartphone no hayan previsto esta situación y no las ofrezcan con una tapa de quita y pon para las cámaras del dispositivo, aunque quizá las veamos en el futuro”, dice Raúl Renales. Alejandro Ramos también es partidario de cubrir la cámara, y no solo eso: “Otra opción es añadir un led de uso que se encienda cuando la cámara está activa. Tal y como ocurre en los ordenadores”, explica.