¿Cómo? ¿Las compañías me espían al acceder a la Red? ¿Pero esto no es ciencia ficción? Lamentablemente no, no se trata de un pasaje del libro más famoso de George Orwell ni de algún capítulo de la nueva temporada de Black Mirror que se estrena esta Navidad. Se trata de una realidad que los chicos de Ghostery se han encargado de analizar en profundidad.

Seguro que alguna vez has visto como, tras mantener una conversación relacionada con, por ejemplo, la PS4 en WhatsApp, curiosamente a la hora de navegar por la Red has visto como anuncios relacionados con la consola de Sony han aparecido por arte de magia ante tus ojos.

Esto no tiene nada de magia, sino más bien un poco de ingeniería social por parte de las grandes compañías, siempre al servicio del… ¿consumidor?

Estás siendo espiado, y lo sabes

Ghostery realizó un estudio para ver qué empresas hacen más seguimiento del usuario en la Red, observando detenidamente la actividad online de numerosos países de todo el mundo. Como podemos ver en este gráfico de Bussines Insider, Google se lleva el premio a la compañía que más seguimiento realiza en la Red o, dicho de otro modo, la compañía que más espía la actividad de los internautas. Como era de esperar, Facebook es la empresa que queda en segundo lugar, aunque bastante lejos del primer puesto.

Y es que recordemos que mientras que Google está presente entre el 99% de la población por medio de su sistema operativo para dispositivos móviles, Facebook n ose queda atrás, pues sólo con Instagram, WhatsApp y la propia red social, es capaz de alcanzar a miles de millones de usuarios al día.

El seguimiento permite a dichas empresas publicar anuncios personalizados, por eso es posible que veas un anuncio de barcos de recreo días o meses después de buscar información sobre ellos en la Red. Incluso si alguna vez has comprado una colonia es posible que meses después te aparezca publicidad sobre dicho perfume en concreto.

Y es que Amazon, una de las tiendas online más famosas del momento, también espía a los usuarios. Concretamente la plataforma digital aparece en el 5º lugar de empresas que más analizan la actividad de los usuarios, justo por detrás de ComScore y Twitter.

En un principio este seguimiento únicamente tiene fines publicitarios, pero no sería la primera vez nos encontramos con que este “espionaje” al usuario va un paso más allá del puro marketing.

Publicidad