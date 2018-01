Memphis Depay envía mensaje a Norma Palafox

Publicidad

Memphis Depay, futbolista del Olympique de Lyon, es un admirador de Norma Palafox, jugadora de Chivas Femenil.La sonorense compartió en su cuenta de Instagram un video que el jugador le envió en donde le dedica algunas palabras de admiración."Hola Norma, te he estado viendo, He visto que la estas rompiendo, con todos tus goles y tus celebraciones ¡Me Gusta!", mencionó Depay.Palafox agradeció el mensaje de apoyo del ex jugador del Manchester United.