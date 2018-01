PSV se limpia la mala suerte de Cruz Azul

Publicidad

La mala suerte de Cruz Azul no conoce fronteras. Ahora fue el PSV, conjunto donde milita el mexicano Hirving "Chucky" Lozano, el equipo que tuvo que limpiarse la mala suerte del conjunto celeste.En primera instancia, el cuadro holandés posteó una foto donde aficionados del PSV posaban junto a un hombre que portaba la bandera de Cruz Azul. Las burlas y comentarios no tardaron en llegar por la mala suerte con la que ha corrido la Máquina en los últimos 20 años.La escuadra de Hirving Lozano mostró su confianza en el mexicano respondiendo que con la presencia del atacante azteca no le tienen miedo a la mala suerte; sin embargo, como se dice en nuestro país, "por si las dudas", PSV editó la foto en la que la bandera de Cruz Azul se convierte en una del PSV como por acto de magia.