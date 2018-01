El negro predomina en alfombra de los Globos de Oro 2018

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tal como se había anunciado, las famosas que acuden hoy domingo a la gala de los Globos de Oro 2018 eligieron el color negro para sus vestidos.Por la alfombra roja a las afueras del hotel Beverly Hilton, de Beverly Hills, ya desfilaron algunas actrices como Allison Williams y Carly Steel.Simone Garcia Johnson, Tanika Rey, Alison Sudol y Giuliana Rancic son otras de las celebridades que ya desfilaron previo a la gala y que vistieron de negro.La decisión de vestir de negro forma parte de la campaña "Me Too", para protestar contra el acoso y abuso sexual en Hollywood.Otras figuras de la talla de Meryl Streep y Emma Stone también vestirán de negro.La gala, organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, será conducida por Seth Meyers."The Shape of Water" (La forma del agua), del mexicano Guillermo del Toro, competirá por siete galardones.