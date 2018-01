Película de Del Toro se lleva su primer Globo de Oro

Publicidad

El francés Alexander Desplat se llevó el primer Globo de Oro de la noche para "The Shape of Water" (La forma del agua), cinta dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.Desplat triunfó en la categoría de Mejor música original.Al subir al escenario del Hotel Beverly Hilton, donde se realiza la ceremonia 75 que organiza cada año la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, Desplat dijo:"Guillermo, tu película es muy especial porque habla de tu humanidad de tu pasión, gracias por las cenas que compartimos en París".La película de Del Toro fue la máxima nominada, al competir en siete categorías; sin embargo, no obtuvo el premio de actor de reparto, en donde estaba nominado Richard Jenkins, pues el galardón lo obtuvo Sam Rockwell, por "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"."The Shape of Water" aún compite en las categorías de Mejor película, director (Guillermo del Toro) , guión (Del Toro y Vanessa Taylor), actriz (Sally Hawkins) y actriz de reparto (Octavia Spencer).