¿Por qué competirá Guillermo del Toro en los Globos de Oro?

La cinta "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, cuenta con siete nominaciones en la edición 75 de los Globos de Oro, lo que la convierte en la favorita de la noche.El largometraje del cineasta mexicano estará presente en las categorías: Mejor película de drama, Mejor director, Mejor actriz, Mejor actriz de reparto, Mejor actor de reparto, Mejor Guión y Mejor música original."The Shape of Water" competirá con películas como "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"; "Dunkirk", "Call me by Your Name" y "The Post"."Three Billboards outside Ebbing, Missouri" y "The Post" están también entre las favoritas al contar cada una con seis nominaciones.Por el galardón a mejor director, Del Toro estará al lado de Martin McDonagh, Christopher Nolan, Ridley Scott y Steven Spielberg.En mejor guión, el mexicano y Vanessa Taylor competirán con Greta Gerwig (Lady Bird), Elizabeth Hannah y Josh Singer (The Post), Martin McDonagh (Three Billboards...) y Aaron Sorkin (Molly's Game).La actuación de Sally Hawkins en "The Shape of Water" fue reconocida por la Sociedad Nacional de Críticos Cinematográficos.