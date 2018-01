Radiohead demanda a Lana del Rey por esta canción

La cantante Lana del Rey confirmó por medio de Twitter que la banda británica Radiohead tomará acciones legales en su contra.

La disputa se origina en que Radiohead considera que la canción "Creep" suena muy similar a al tema "Get Free", del más reciente disco de Del Rey.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 7 de enero de 2018