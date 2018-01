Empate no desespera a DT de Cruz Azul

El punto le sabe poco a Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, quien debutó con empate en su presentación en el estadio Azul, en contra de Tijuana.

Publicidad

“Debo de aceptarlo, me sabe a poco, sobre todo porque creo que por algunos lapsos jugamos mejor"."Lo que más me gustó fue del minuto 25 al término del primer tiempo, creo que ahí mostramos lo que podemos hacer en la cancha”, dijo el portugués en tono sereno, nada que ver con su antecesor Paco Jémez.Caixinha aguantó que le dijeran que su equipo no tiene gol, “fallamos algunas claras, pero me preocuparía más si no las generamos”.No se molestó cuando le preguntaron por las oportunidades de Tijuana, “ellos tuvieron una muy clara de [Michael] Orozco, afortunadamente no concretaron”.Y no puso peros en reconocer que “perdimos dos puntos, ahora hay que recuperarlos ante Guadalajara"“será muy complicado que juegue ante Chivas”, dijo Caixinha, pero seguramente podrá contar con Martín Cauteruccio desde el miércoles en la copa