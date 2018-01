Victoria de rutina del Barcelona sobre Levante

Our top scorers in @LaLiga this season:#Messi ⚽️ x 1️⃣6️⃣@LuisSuarez9 ⚽️ x 1️⃣1️⃣@paulinhop8 ⚽️ x 7️⃣

#ForçaBarça pic.twitter.com/kR9hdLRiwZ