Empate en la bombonera

Los "no pudieron mantener la ventaja que tuvieron desde el primer tiempo ytras una jugada polémica de, terminó empatando el partido 1-1, en el debut de ambos equipos en elEl anotador del tanto escarlata fue obra deestuvo cerca de abrir el marcador al minuto 11, cuando tras un disparo de Leones López de media distancia, el balón se estrelló en el travesaño, el esférico le quedó a, quien de media tijera intentó anotar y como un recurso intentó marcar pero de nueva cuenta el travesaño salvó a los tapatíos.penetró apor la banda izquierda, en tres cuartos de cancha habilitó aquien dentro del área conectó el esférico de primera intención, pero le incomodó un rival y si envío se fue desviado del arco defendido portuvo una opción cuando mano a mano se pusieroncon los centrales deljaló la marca yal ver que estaba el arquero García adelantado, intentó sorprender pero el balón salió apenas por encima del arco.abrió el marcador con una tijera al 24’. Tras excelente jugada de Uribe, quien prolongó vía aérea el esférico y sin dejarlo caer, el “9” que se había agregado al ataque, con su recurso estaba poniendo adelante al diablo.se quedó parado.en la última jugada del primer tiempo estuvo a punto de abrir el marcador, cuandotras cobro de tiro libre, puso el esférico en el corazón del área y el central cambió la trayectoria, pero García mandó a tiro de esquina.Apenas había iniciado el segundo lapso, cuando “Pitu” Barrientos desperdició una opción clara de anotar. Recibió balón dentro del área y con el arco de frente, no le dio dirección al su disparo, el cual se fue apenas desviado del poste izquierdo de Cota.Toluca se desconcentró al 52’, pedían una mano dedentro del área en la recepción de balón, el rojiblanco siguió la jugada, se quitó a dos elementos con habilidad y luego ante la salida de García, con toque suave puso el marcador 1-1. Los locales intentaron imponer condiciones, perono cedió y la media cancha la utilizaron como campo de batalla, pero las opciones claras no aparecieron hasta los minutos finales del partido.