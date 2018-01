Pachuca merecía un poco más: 'Chaco' Giménez

Publicidad

"ALUSTIZA REVOLUCIONÓ A PUMAS" #LUP 'Chaco' Giménez vivió un debut de contrastes; además, se dio tiempo para destacar la labor de Matías en Universidad: pic.twitter.com/3pOMP5qQ8w — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 7 de enero de 2018

Después de nueve años de estar "lejos", el Chaco volvió a jugar con la playera de los Tuzos del Pachuca. Ingresó de cambio en el segundo tiempo y no pudo evitar la derrota de su equipo 3-2 con los Pumas."Me voy triste por la derrota, el equipo merecía más, satisfecho porque el equipo tuvo cuatro de días de entrenamiento. Pachuca debió llevarse más. Vamos a trabajar en la semana para mejorar"."La sensación es que cuando tienes dos goles arriba no se te puede escapar el partido como se escapó y eso lo vamos a hablar en la semana", dijo el Chaco.Ante el recibimiento con aplausos de la afición de los Tuzos del Pachuca y los gritos de seguidores en el estadio Azul coreando "Chaco, Chaco", dijo lo siguiente."Uno se pone contento (por el recibimiento), pero cuando no gano no me voy tan contento que digamos. La sensación que viví hoy fue extraordinaria, la gente de Pachuca me mostró cariño. Ahora me debo a Pachuca", finalizó el ex jugador de Cruz Azul.