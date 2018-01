Guillermo del Toro gana globo de oro como mejor director

Publicidad

El mexicanoo ganó el premio deFue reconocido por su trabajo en “” (La forma del agua), la cinta más nominada de la noche, que ya se había llevado el galardón denarra la historia de amor entre una mujer sordomuda y una criatura de laboratorio.“Desde niño he sido fiel a los monstruos, me han salvado, porque creo que los monstruos son los santos patrones de nuestras imperfecciones y nos permiten contemplar la posibilidad de fallar y seguir adelante”, dijo el tapatío al recibir el premio.y que esas fábulas le han salvado la vida. “Estas cosas no se quedan sólo en la filmografía. Hacemos un pacto con un demonio, al que le damos tres años de nuestra vida por un registro fílmico”.Agradeció luego a las mujeres que lo apoyaron en este proyecto, como Vanessa Taylor, con quien escribió el guión y las actrices“Gracias a mis monstruos”, finalizó Del Toro ante aplausos.