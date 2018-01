No veo a Osorio Chong fuera del PRI: Carolina Viggiano

Publicidad

Foto:J.M. Lagunes

, reconoció ena un político leal al Partido Revolucionario Institucional, descartando con ello una posible salida del tricolor, después que no fue electo precandidato a la Presidencia de la República.Al ser entrevistada por AM Hidalgo , durante su visita por la localidad de Teacatl del municipio de Huejutla, planteó que el "licenciado Osorio, es un político nacional que se formó desde muy joven en el esfuerzo. Es y será un gran activo y operador dentro del PRI para el proceso del 2018 que se avecina", consideró la legisladora.“Esperamos que como priista y militante que es, tengamos su apoyo, creo que su trabajo hace que nos sintamos fortalecidos”, reconoció.reiteró que no ve a“no, yo no creo, él va a continuar y durar muchos años porque es un político joven que aún tiene muchas cosas que hace en el PRI”, concluyó.