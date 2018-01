El “gasolinazo” disparó uso de bio combustible

Publicidad

A Martín Gómezvivió en 2015 lopara su taxi. Desde entonces se convirtió en un fiel comprador de este aditivo, elaborado a partir de la caña de azúcar y que con 113 octanos supera a combustibles como la gasolina en la generación de una combustión más uniforme y controlada.Para. “No cascabelea, te aliviana en el motor, me ahorro 100 pesos por día”, cuenta el taxista.Aunque llegó antes, en Oaxaca la venta del etanol inició formalmente en 2016, con la apertura de tres estaciones de servicio situadas en la zona conurbada a la capital. A más de un año de su arranque, los empresarios de este combustible aseguran tener un aumento de hasta 50% de clientes, principalmente después del “gasolinazo”. Ahora, ante la liberación de precios, prevén otro incremento.presente en cinco estados del país, señala que el aumento en la preferencia se debe a que este biocombustible no busca sustituir a la gasolina derivada del petróleo, sino más bien ser un complemento de ésta.Por ello,en combinación, conforme al modelo del auto para lograr un octanaje de 92 puntos, similar al que contiene la Premium.Hernández Monterrosa rechaza que el etanol pueda dañar el vehículo, por el contrario, afirma que su uso es amigable con el ambiente y representa un ahorro significativo para los automovilistas, pues su precio por litro es de 13 pesos con 50 centavos. En comparación, en este arranque de año la gasolina Premium ha alcanzado hasta 18 pesos el litro.“Estamos hablando de cuatro pesos de diferencia por litro, y emite menos dióxido de carbono por ser un producto 100% natural”.La llegada del etanol al panorama de los combustibles tomó por sorpresa a las leyes mexicanas. Así lo considera Rosalinda Hernández, quien cuenta que la empresa ha acudido ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que realice la regulación de las bombas, como en el resto de las gasolineras, pero les han informado que al carecer de una ley en el país sobre etanol, no los “pueden regular ni dar el certificado”.