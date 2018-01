Publicidad

Patricia Arenas, la madre deprincipal sospechoso en el, asegura que su hijo no se encontraba en el país en el momento que lafue asesinada enMediante un comunicado de prensa, Patricia Arenas aseguró, en primer lugar, que considera aberrante el asesinato de Karen el pasado 27 de diciembre, “un acto atroz que forma parte de las miles de historias de mujeres que son, trata de personas y como en este caso, feminicidios”.“Sin embargo, es de igual forma doloroso y terrible el hecho de que la autoridad encargada de procurar justicia acuda a prácticas inquisitivas, y por tratar de resolver rápido se incurra en errores como consignar a la persona equivocada”, detalla.La madre del actor aseguró que ante esta situación, “hoy he decidido presentarme y dar la cara porque no tengo nada que temer y esconder, y gritarle al menos que mi hijoes inocente, que él no se encontraba en nuestro país”.Después de que la detención dese hiciera pública por la procuraduría capitalina, una actriz aseguró vía Twitter que el actor estaba en otro país mientras Karen, de 23 años, fue asesinada. Sin embargo, minutos después de su publicación borró la misma.El miércoles un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al actor por su presunta responsabilidad enDe acuerdo con el procurador Edmundo Garrido, la modelo y Alejandro supuestamente se conocieron en una academia de actuación.. En videos se grabó a un hombre en motocicleta, quien presuntamente compartió la habitación con la mujer. El cuerpo de Karen fue encontrado por el personal de limpieza del lugar con una herida de bala y sin signos vitales.La madre de el actor finalizó su carta externando que “hoy, un profesional y admirable equipo de abogados y nosotros con ellos, estamos trabajando para presentar pruebas que demostrarán contundentemente que mi hijo Alejandro es inocente... Decir que estoy orgullosa de él, de saber que formé un ser humano amoroso, alegre, responsable, comprometido, entregado a su trabajo, apasionado de la vida”.