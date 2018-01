Captan ´inundación congelada´ en Boston por onda gélida

Publicidad

Happy (freezing) Sunday!

Morning low temperatures:

Boston -2°F

Hartford -9°F

Providence -3°F

Worcester -9°F pic.twitter.com/J6rqMRZXAj

— NWS Boston (@NWSBoston) 7 de enero de 2018

Undebido a la tormenta de nieve se convirtió en la de mayor altura registrada en casi un siglo.Ante esto, losy sus suburbios sufrieron laspues a medida que pasaba el tiempo, el agua se fueEl pasado sábado se efectuaronluego de el oleaje inundó calles y numerosas personas desalojaron susque el agua se congelaba.Las temperaturas alcanzarán casi cero grados desdehasta Boston el sábado por la noche, con vientos que hacen descender la sensación térmica entreLa ráfaga de aire ártico que envolvió algunas partes de la costa este de Estados Unidos rompió más récords de temperaturas bajas en varias ciudades el domingo, aunque se prevé que comiencen a subir el lunes.En la zona que abarcan Filadelfia y Boston, la subida de temperaturas de este domingo llegará hasta unos -5 C, mientras que entrada la semana, entre el lunes y el martes, se espera una aproximación al punto de congelación, recoge CNBC.El brutal frío que ha afectado a buena parte del noreste de Estados Unidos este fin de semana, con dobles dígitos bajo cero, empieza a moderarse y se espera una tregua en las temperaturas a partir del lunes.El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) señaló que, si bien el "amargo" frío y los vientos helados siguen afectando este domingo al noreste, "una tendencia a la moderación se prevé que comience el lunes y continúe hasta la mitad de la semana".Según datos preliminares del NWS, JFK alcanzó hoy un récord de -15 C, un grado menos que en 2014. El hito es mayor en otro aeropuerto de la zona, el McArthur, cuya marca de -14 C, de 1968, fue superada al llegar a casi -17 C.Al mediodía, este domingo había cancelados casi 400 vuelos de llegada o salida en EE.UU., mientras que los retrasos ascendían a más de 1.800, según el portal Flightaware. Además de JFK, los aeropuertos de Fort Worth en Dallas (Texas) y O'Hare de Chicago (Illinois) estaban entre los más afectados.