El Horno 042

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los problemas aumentan día con día en lade la oficina de reglamentos y de las autoridades estatales. Los planes y proyectos para su reubicación se hacen viejos en los cajones burocráticos mientras el potencial económico que significa se ve contenido y reducido a las ganancias de uno o dos acaparadores.Razones por demás extrañas obligarona volverse cortés y educado con el gobierno estatal y con su titular, al menos eso se vio en el trato que ofreció en el encendido del árbol, en donde aunque usted no lo crea, no hubo rechiflas ni pancartas de inconformidad. Ahora hay que esperar el próximo miércoles para ver si en la caravana de Reyes Magos se repite esta escena.en materia de alianzas y las vacaciones que se dan sus dirigentes, son cosas nimias cuando ya tienen listas sus propuestas de candidatos para las distintas posiciones que se juegan el primero de julio. Por ejemplo,ya prácticamente tiene ganada su curul en el, al no perder el tiempo al colocarse en la vía plurinominal y en la de voto directo, es decir, ya la tiene en la bolsa, según este dirigente.