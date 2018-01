7 delincuentes abatidos en Los Cabos confirma Procuraduría

Publicidad

Siete presuntos delincuentes fueron abatidos en un enfrentamiento con elementos de laocurrido en San José del Cabo,, la noche del sábado, confirmaron autoridades.Sobre los hechos, la(PGJE), informó en un comunicado que, luego de que elementos de la Marina acudieron a la colonia Costa Dorada hacia las 20:20 -hora local- ante el reporte de disparos, ubicaron a sujetos armados a bordo de dos vehículos y procedieron a indicarles que se detuvieran pero no atendieron, por lo que se inició una persecución.En un primer vehículo tipo pick up, con placas de circulación 6KFU957 del estado de California (EU), iban a bordo tres hombres con chalecos tácticos y armas largas conocidas como “cuerno de chivo”, y en un segundo vehículo tipo vagoneta color gris, placas de circulación 7XNT7832 también de California (EU), viajaban cuatro personas armadas y con chalecos tácticos.De acuerdo con la PGJE, durante la persecución, metros antes de llegar a la colonia Santa Rosa, los hombres de la camioneta pick up dispararon contra los efectivos militares, quienes repelieron la agresión. Los presuntos delincuentes perdieron el control de la unidad y se impactaron contra una guarnición. Allí, dos de los tripulantes murieron y uno más fue trasladado grave al hospital, donde más tarde falleció.El otro vehículo siguió su marcha y llegó a las calles San Antonio y Candelaria, en la misma colonia, y se impactó contra una barda; al bajar, los presuntos delincuentes dispararon a los marinos y siguió el enfrentamiento. Al terminar, los marinos inspeccionaron el vehículo y ubicaron a cuatro hombres que habían fallecido. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense.La PGJE informó que de la inspección a ambos vehículos se aseguraron tres armas calibre .222, una pistola calibre .45 y cuatro armas largas calibre 7.62x39, todas con cargadores abastecidos, así como dos chalecos tácticos, con cinco cargadores abastecidos calibre .223.La dependencia aseguró que de las investigaciones se desprende que “los elementos de la Secretaría de Marina actuaron con estricto apego a derecho” para salvaguardar su integridad y la de la sociedad.Agregó que se abrió una carpeta de investigación para continuar con las indagatorias y se trabaja en la identificación de las personas fallecidas, quienes presuntamente se relacionan con hechos delictivos.Baja California Sur enfrenta desde 2014 una violencia sin precedentes que ha dejado al menos mil homicidios. Sólo el mes de diciembre del año pasado cerró con 77 asesinatos; antes, octubre, fue el mes más violento en la historia del estado, con al menos 123 homicidios, según reportes de la Procuraduría estatal. En lo que va de enero, suman 28 homicidios.