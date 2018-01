Detienen a tres secuestradores

Publicidad

La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH), a través de la Unidad Especializada (UECS) detuvo a tres hombres por su presunta responsabilidad en el secuestro y homicidio de un hombre, ocurrido el pasado 24 de noviembre en Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco.De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada por el delito de secuestro, el 24 de noviembre la víctima de ocupación taxista, fue privada ilegalmente de su libertad, luego de que esto ocurrió, de inmediato los presuntos involucrados contactaron a la familia para exigirles el pago de un rescate.Una vez que mantuvieron contacto con la familia de la víctima, los plagiarios pidieron iniciar las negociaciones para otorgar la liberación del chofer del transporte público, para ello exigieron la cantidad de 500 mil pesos.Luego de varias horas de negociación, los supuestos secuestradores y la familia acordaron entregar una parte del dinero inicialmente requerido por los ahora imputados, pactando la cantidad de 11 mil 800 pesos.Pese al acuerdo que se había establecido y debido a que la víctima de iniciales A. C. A., conocía a sus captores, se presume que ellos lo privaron de la vida para evitar que los denunciara y se ejerciera acción legal en su contra.Sin conocer que la víctima ya había sido privada de la vida, la familia hizo una segunda entrega de rescate el 27 de noviembre, cuyo monto ascendió a 24 mil 800 pesos.De acuerdo con las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público adscrito a la UECS, se conoció que después de haberle causado la muerte a A. C. A., sus restos fueron ocultos en terrenos ejidales del municipio de Tepeapulco, motivo por el que se realizaron las diligencias correspondientes para hacer el rescate de los mismos.Fue gracias a los trabajos tácticos y de inteligencia que realizó el personal adscrito a la UECS en coordinación con la Policía Federal (PF) como los presuntos responsables de iniciales I. I. R., J. C. A. S., y a R. R. J., fueron asegurados en flagrancia en Ciudad Sahagún.Los detenidos mediante un operativo especial fueron puestos a disposición del Juez de control de Apan, por el delito de secuestro agravado, posteriormente fueron vinculados a proceso y se fijó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.