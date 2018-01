¿Confiar tus desnudos a Facebook?

Publicidad



Hace años, expertos en seguridad y privacidad como Bruce Schneieradvirtieron de que el problema de las vulnerabilidades es que no solo permiten el acceso al Gobierno, sino a todo el que las encuentra. Pero la NSA hizo caso omiso de las advertencias y ahora lo ha pagado caro: hace unos meses el equipo encargado de almacenar estas herramientas de pirateo y de protegerlas las perdió, y ni siquiera sabe cómo. Tanto si ha sido alguien de dentro o unos hackers (el grupo The Shadow Brokers se atribuye la autoría) los que se han apoderado de ellas, lo que es evidente es que han robado la caja de Pandora de las herramientas de pirateo informático y las están vendiendo poco a poco.

Las consecuencias han sido catastróficas hasta ahora. Millones de ordenadores han sido pirateados mediante ransomware, un software que bloquea los equipos, cifra los archivos y después obliga a pagar un rescate para recuperar el control (¿se acuerdan del incidente de WannaCry?); se ha interrumpido el funcionamiento de hospitales en Reino Unido, EE UU e Indonesia; miles de empresas se han visto afectadas en el mundo.

Hay pocas pruebas que nos lleven a pensar que las prácticas de la NSA hayan servido para proteger a los ciudadanos y sí muchas de que han contribuido a que Internet sea un lugar más peligroso. La lección es clara: la mayoría de las veces, la privacidad es un medio para garantizar la seguridad, y las políticas que ponen en peligro la privacidad a menudo acaban minando también la seguridad. Por tanto, desconfíen de cualquier plan que pretenda sacrificar la privacidad en aras de la seguridad. La seguridad no debería obligarnos a renunciar a nuestra privacidad, sino todo lo contrario. Defender nuestra privacidad es una de las maneras más eficaces de protegernos.

Si Facebook le pide que envíe sus desnudos, piénseselo dos veces. Con su programa piloto, que ensaya en Australia, pretende crear un hash (una huella dactilar digital única) de las imágenes que las marca para evitar que se compartan. La idea es que los usuarios envíen sus fotos a través de Messenger. Luego, unos analistas accederán a la imagen y la etiquetarán. Se guardarán durante un “corto periodo de tiempo” en una base de datos compartida con Google y Twitter. ¿Qué podría salir mal? Muchas cosas. Para empezar,Messenger no es la mensajería más segura. Además, no sabemos nada de estos analistas, ni de las medidas para controlarlos. Vayan ustedes a saber si el analista que tiene acceso a sus imágenes más íntimas es un veinteañero deseoso de presumir de lo que ha encontrado.

Luego está la pregunta de cuánto tiempo es un periodo “corto” —cuanto más largo sea, más riesgo— y de cómo asegurarse de que las fotos se borran realmente (otras empresas han mentido en el pasado). Por último, guardar esas fotos en una base de datos compartida por las mayores empresas digitales —que se benefician económicamente de los datos personales— parece algo tan privado como aparecer en los titulares de un periódico. Y tenga cuidado a la hora de confiar sus fotos más privadas a una empresa fundada por alguien que empezó su negocio creando una base datos que clasificaba a las mujeres, sin su consentimiento, en función de su atractivo.

Nadie cuidará de su privacidad mejor que usted. Entre otras razones, porque nadie, excepto usted, tiene mucho que perder si se la arrebatan. No deje que nadie le engañe y le haga renunciar a su privacidad a cambio de una ilusión de seguridad. No vale la pena.

Carissa Véliz es investigadora en el Uehiro Centre for Practical Ethics de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford.

