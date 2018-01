Por falta de recursos, escuela de música en Tepeji es 'patito'

Publicidad

Participación de las niñas y niños de la escuela de música de San Ildefonso en Tepeji del Río con la melodía “Noche de Luz”. pic.twitter.com/9rgq540qoh — Nuvia Mayorga (@Nuvia_Mayorga) 8 de diciembre de 2017

La Escuela de Música de San Ildefonso, en Tepeji del Río beneficia a 80 alumnos

Alrededor de cuatro años tiene que se inauguró la; sin embargo, no opera como tal ya que necesita que se etiqueten cerca de seis millones de pesos para su funcionamiento y mientras no suceda no podrá alcanzaracusó el gobernante Hñahñú de la misma comunidad, César Cruz Benítez.Bajo este contexto refirió que elhace lo que puede para apoyarlos, pero lo que realmente se necesita es que se etiquete el recurso para tener plantilla docente fija y que la escuela no parezca un elefante blanco ni se den simples cursos."Es alarmante que sigan con talleres, es preocupante porque es como una Universidad que vamos empezando y en cuatro años no da resultados. Preocupa como profesionales en la música. Nosotros sabemos que no está funcionando, lo que significa que algo no se estáhaciendo bien" recriminó.Y pese a que en su última visita,afirmó que se quiere que la escuela adquiera el nivel que tiene, el gobernador recalcó que se necesitan recursos para buscar ese nivel.En este sentido, señaló que ellos han hecho el estimado de alrededor de seis millones de pesos que se necesitan etiquetar anualmente para que la institución opere como escuela y no como casa de cultura, ya que actualmente sólo ofrecen cursos.recalcó que la intención de gestionar la escuela era disminuir los gastos que implica mandar a los estudiantes a ciudad de México a instruirse en música, además de evitar ser víctimas del robo de instrumentos.Sin embargo, se tiene que mandar gente a las diversas instituciones que ofrecen la enseñanza musical en la capital, ya que en la escuela deno se ha podido concretar una cátedra formal.También recalcó que en la comunidad cuentan con una concha acústica que se está ocupando para espectáculos de otro tipo porque no se le puede sacar provecho, ya que los estudiantes de la escuela de música no tienen una formación continúa.Finalmente, exhortó a las autoridades pertinentes a considerar el recurso que se necesita para que sea una escuela y no sólo se simule que se enseña.