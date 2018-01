Vecinos inconformes por instalación de gasoducto en Atotonilco de Tula

Publicidad

quiere pasar un gasoducto por la calle República de Uruguay en la zona centro de Atotonilco, situación que no les notificó el presidente municipal, Julio César Ángeles Mendoza.relató que la empresa ya tiene un, pero como no hace mucho pusieron una nueva Calera, que quieren conectar.Refirió que los acuerdos se dieron entrey los representantes de la empresa, por lo que no se informó a la sociedad hasta que vieron llegar la maquinaria para comenzar los trabajos y preguntaron el motivo.Ante esto, recalcó que tal parece que al alcalde no le importa el bien de la ciudadanía, ya que el pasar elEn este sentido,, vecino de la calle, manifestó que el pasado viernes fue cuando se enteraron de la intención de la empresa y junto con otros pobladores les impidieron realizar los trabajos.Ante la posibilidad de que intenten retomarlos este día, estarán atentos por si es necesario volver a impedir que se efectúen los trabajos.Finalmente, enfatizó que lo que quieren es que busquen otra solución u otro terreno para conectar las caleras porque no permitirán que pase por su calle.