Lleva actuación en la sangre

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

José Luis Rodríguez es actor y músico guanajuatense, originario de León, que en sus 27 años en el medio artístico ha participado en 153 películas.“Gracias a Dios hasta ahorita tengo 153 películas, de las cuales tengo 10 americanas, pero en estas trabajando como extra, porque no conocen la trayectoria de los actores que vivimos en Tijuana o en todo México. Entra uno allá picando piedra. Así fue como en Estados Unidos hice varias películas como ‘Los Ángeles de Charlie’ o ‘El hombre invisible’, y sigo todavía para adelante”, explicó.José Luis compartió que su motivación artística inició desde que era muy chico y que lo lleva en la sangre, ya que su papá también era un exitoso actor de cine.“Mi papá fue actor en la época de oro de Juan Rodríguez y salió con ‘El Chicote’ en varias películas, con Luis Aguilar, con varios actores de esos tiempos. Yo pienso que ya se lo trae uno en la sangre; desde que tenía mis 8 años soñaba con ser actor y fui creciendo con esa idea”, señalóFue a los 19 años cuando inició a buscar una oportunidad en la pantalla grande en el estado de Baja California.“A mis 19 años me empecé a acercar a un señor que hacía cine en Baja California, Don Delfino López, y empecé a pedirle como extra. Pensé: ‘Si me llego a morir por lo menos ya salí en una película’”, recordó.Después de su primera oportunidad fue cuestión de tiempo para que comenzara a florecer su trabajo en el medio.“Gracias a Dios mi primer película no fue de extra, me dieron un papel secundario. Salí con varios actores que venían de México. Ya de ahí se vinieron otras películas. Hice como unas 10 o 15 películas con Mario y Fernando Almada”, dijo.Por último señaló que es importante hacer las cosas con pasión y constancia.