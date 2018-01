Piden apoyo para familia tras tragedia

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de que se emitiera la noticia de que un menor había muerto ahogado en el aljiber de su casa, José Estrada Hernández comenzó a realizar labores para apoyar la situación de pobreza a la que se enfrenta la familia del fallecido Carlitos.El 27 de noviembre, el menor de tres años murió ahogado y se dio a conocer la situación de escasos recursos por la que atravesaba la familia.Por ello, 22 y 23 de diciembre, este joven realizó una colecta para llevar algún apoyo a los familiares pero no obtuvo la respuesta que esperaba de la ciudadanía.“Lo que quiero es que alguien nos brinde un apoyo para algún programa de material o algo porque viven en muy malas condiciones. Le di a la familia lo poco que juntamos pero les dije que no vamos a desistir hasta tener algún programa donde Municipio los apoye con material, para que puedan construir su casa bien”, dijo.Resaltó que el apoyo que recibió la familia fue muy poco.“Cuando sucedió el accidente, me di cuenta de que habían puesto un número de cuenta por Oxxo pero recibieron nada más el primer día un apoyo y ya después se olvidaron totalmente de ellos,”, dijo.Para finalizar recalcó que continuaran buscando la forma de apoyar a la familia, también con alimento y artículos en especie pues en el hogar viven 10 menores todavía.“Lo que quiero es que nos brinden más apoyo. Igual si alguien nos quiere apoyar con despensas también son muy útiles”, finalizó.