Los buenos más buenos

Estamos iniciando el año nuevo, y concuerda con fiestas religiosas y comerciales que nos recuerdan el conocimiento del niño-Dios ante todo el mundo, la epifanía, la gran revelación del Mensaje Crístico.Los reyes magos (todo en triadas) nos ayudan a simbolizar ese conocimiento que viene de oriente El Oriente es, por excelencia, la región de aquella sabiduría que escruta las riquezas de la tierra y los signos del cielo. De allí, el misterioso “estrella” que “orienta” (Oriente) la búsqueda de estos exploradores de los cielos. Comparten la misma raíz la palabra Oriente y orientación con el sentido de origen, el lugar desde donde aparecen los astros, donde sale la luz. La orientación viene por la luz que otorga el sentido, alumbra el camino y señala la dirección. De Oriente y orientación viene también originario, la fuente de donde mana la realidad y su sentido. Es la búsqueda de la sabiduría.También se menciona una estrella: la estrella que puede interpretarse como el sentido de la búsqueda de la sabiduría humana que, descifrando la geografía del cielo, intenta siempre trascender y, a la cual, la Sabiduría celeste le responde saliéndole al paso. El ser humano que se ha orientado siempre por las estrellas es el símbolo de los que buscan el sentido profundo de la realidad. Aunque existe ahora una gran cantidad de distractores que entretienen nuestra atención y nos roban el tiempo de pensar en algunas de las maravillas de la vida; siguen estos buscadores de las señales en el cielo, aunque también están los que sólo miran el suelo.Con el incienso, el oro y la mirra, los Tres Reyes Magos ofrecieron su sentir, su pensar y su voluntad; y al mismo tiempo nos indican un camino. Ofrecieron al Yo para lograr la transformación para que en el futuro podamos nacer al Yo Espiritual, el Espíritu de Vida y el Ser Integral, de las envolturas marchitas y decadentes para que con la honestidad, integridad y verdad podamos entrar al incorruptible mundo de la auténtica Luz-Sabiduría.Hace algunos ayeres me decía mi Maestro Sergio que estamos en una etapa en que nos encontramos inmersos en una energía bond (no entiendo todavía a qué nos quería enseñar con esto) y que su efecto es apoyar para que las personas buenas sean todavía más buenas y las que trabajan para la oscuridad más oscuras. Ahora, con lo que estamos viviendo creo entender un poco más a que se refería.Es verdad que me ha tocado encontrar a personas buenas y que hacen actividades de desarrollo personal, familiar y social, que están ocupadas pensando y actuando en el crecimiento y desarrollo para tener una mejor calidad de vida. También sé que hay personas que están pensando y actuando desde energías muy densas y que se alimentan con pensamientos y emociones negativas y que tienen gran impacto en personas y ambientes, incluso en deterioro de condiciones ambientales.Bien vale la pena hacer cosas para las etapas de adultos mayores, y no me refiero sólo dinero, sino a la riqueza que da paz y a las relaciones con otros seres igual de maravillosos que tú y yo (yo sé que los has encontrado) y poder tener vínculos de amistad que perduran por años.A propósito, en la tradición de “partir la rosca” este día he tenido la fortuna de compartirla con compañeros de trabajo-diversión y es un gran alago poder encontrarnos y disfrutar de recuerdos y presencias, es una de las mieles y privilegios que el tiempo regala. Además, nos dio la posibilidad de compartir y quedar de vernos durante la degustación de tamales organizada por aquellos que tuvieron la fortuna de encontrar a “Niño”, felicidades a Carmen, Jesús y Juan José.Que tus “reyes magos” te hagan conocer los dones que tienes para ver la vida con ojos de mensaje Crístico: con amor y misericordia. Se trata de pensar, sentir y hacer acciones para lograr ese desarrollo personal, familiar, social y ambiental en donde reine la solidaridad, el respeto, la armonía y la paz. Deseo que encuentres cada vez más personas más buenas y puedas festejar y agradecer la oportunidad que te regalan tus propios reyes magos.