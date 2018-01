Confirman a niños en la capilla la Granja Aurora

Confirman a niños en su fe en la capilla de la Granja Aurora.

Estetuvo lugar el mediodía de ayer ante la presencia del vicario episcopal Juan Manuel Quiroz.Un promedio de 25 menores se acercaron a recibir estede iniciación, que como la palabra lo dice, se inician en la formación de suEn su mensaje, el Vicario Episcopal señaló tres puntos importantes que tendrán estos niños al recibir el Santo Crisma.El primero dijo, “ellos, tendrán la valentía de hablar del nombre de Jesús, por lo menos no se avergonzarán de su fe, hasta podrían anunciar el nombre de Jesús y la salvación en él pero nos damos de santos que no se avergüencen de su fe”.También les dijo que también gustarán de las cosas divinas, y se sentirán identificados con Dios, “sabrán que es Dios quien les habla, por lo tanto irán en la vida por el camino del amor”.El sacerdote dijo que además de dar razón de su fe y gustar de las cosas de Dios, ellos siempre se inclinarán por el camino del bien, del amor y de la salvación, por lo que el Espíritu Santo les recordará en su interior, cada que estén en peligro de pecado, que no nacieron para eso, y ellos lo experimentaran porque el espíritu les estará recordando.Sin embargo, se mostró preocupado Juan Manuel Quiroz al sostener la importancia de que sean papás y padrinos quienes los acompañen, que los ayuden a escuchar y a sentir al Espíritu Santo.“Ellos tendrán ganas de las cosas de Dios, querrán el camino de la fe, del amor, pero hay tantos distractores en el mundo que si no hay nadie que los acompañe en el proceso de formación, ellos no podrán solos”, enfatizó.