Medina respalda a Diego por el bien de los leoneses

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El síndico con licencia, Carlos Medina Plascencia decidió apoyar el proyecto de Diego Sinhué porque no es personal sino del PAN y los guanajuatenses, así lo expresó esta tarde en el registro del precandidato."Eso es lo que me lleva como siempre a poner toda mi disposición, mis conocimientos, mi experiencia y el trabajo para construir ese Guanajuato que debe seguir siendo referente a nivel nacional", señaló Medina.Dijo ver a Diego con mucha hambre de aprender, entregar y con la capacidad para liderar un proyecto en el cual están involucrados todos los guanajuatenses.Reiteró que no buscará ningún cargo en la próxima contienda electoral, sin embargo seguirá cercano, apoyando al Comité Estatal en el proyecto con Sinhué.