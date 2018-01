Niega Morena relación con priístas

Publicidad

A pocos días de que elmejor conocido como “El Chachis” declarará a distintos medios de comunicación sus intenciones de buscarel Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato descartó tener acercamiento con Martínez Velázquez.Sobre el comunicado que emitió el pasado 5 de enero el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato donde se señala que, el ex regidor priista aseguró que lo único que busca es aportar en algún proyecto para que a León le vaya mejor.

“Me extraña el comunicado, lo respeto, y al final de cuentas ni le hago caso. Yo estoy más enfocado en otros temas, uno de los temas en los que trabajo es en hacer un acercamiento del equipo de Alfonso Romo Garza, el empresario que hizo la presentación del Plan de Desarrollo 2018-2024 con empresarios locales, en eso estoy enfocado y no a la grilla del Comité Estatal”.

“Sobre el comunicado que emite Cuauhtémoc es correcto yo no conozco a Ernesto Prieto ni a Cuauhtémoc no tengo el gusto, yo con las personas que he platicado es con Alma Alcaraz la secretaria, Alejandro Bustos, con Enrique de Alba, secretario de Derechos Humanos, con Antares que va como gobernadora, es decir que con varia gente de Morena de Guanajuato he tenido platicas”, sostuvo.

En cuanto a sus aspiraciones para obtenerMartínez Velázquez se limitó a mencionar que se encuentra activo en la vida política.

“El que se descarta se encarta, entonces no puedo decir si sí o no, sería mentiroso de mi parte decir que no quiero nada y a los 15 días ya estar en un proyecto, estoy activo políticamente hablando y agradezco que diferentes partidos y organizaciones se fijen en mi persona y estoy atento a las invitaciones que se me pudieran hacer en su momento”.