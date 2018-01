El joven Diego

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El país tiene enorme incertidumbre sobre quién será su próximo Presidente. Si bien el “candidato antisistema” es quien tiene (de acuerdo a encuestas) las preferencias en una elección que será sumamente competida, a nivel local, las cosas son harto diferentes.No se requiere ser un especialista en encuestas de opinión, ni en ciencia política, ni en modelación de sistemas, para saber que en Guanajuato el panismo domina las preferencias electorales, ni para poder elucubrar hace rato que Diego sería el candidato de ese partido a la gubernatura.Guanajuato, lo sigo diciendo, es un caso específico, propio, diferente, al resto del País. Como aquí lo hemos analizado: nuestra tradición católica, los fenómenos migratorios, los ancestros españoles, las tradiciones y cultura, han hecho del Bajío una comunidad de trabajo y de armonía, con costumbres conservadoras, proclives al trabajo y en lo político, panistas.Ni siquiera los datos de pobreza medidos por el Coneval sobre las enormes brechas entre ricos y pobres, ni la presencia cada vez mayor entre nosotros de grupos criminales, ni los índices de inseguridad, cambian el mosaico de verdades de esta tierra que vio nacer la Cristiada y el Sinarquismo.En este espacio he presentado por años los sondeos que se han hecho entre militantes del PAN y entre electores en general, sobre las preferencias electorales y para quien tiene interés en el tema, las tendencias han confirmado que la gente vota mayoritariamente por ese partido.Además, difundimos aquí las preferencias sobre su candidato, inclinándose los panistas precisamente por Diego. Sí. El promedio de las encuestas conocidas en la región, dan preferencias al PAN sobre el PRI.Para que Diego fuera el “gallo”, el “bueno”, el aspirante o el precandidato o el candidato (como técnica y legalmente se le quiera nombrar) de su partido, los factores a favor fueron muchos: Secretario de Desarrollo Social y Humano al igual que el actual Gobernador, cuenta con redes enormes de apoyo entre la militancia panista pues su papá es un reconocido operador, ha ganado varias contiendas internas y externas y podría decirse que fue “preparado” desde pequeño para este proceso.Abogado, católico, familiar, con experiencia laboral local y estudios en el extranjero, tiene el perfil que muchos panistas buscan.Los pocos estudios disponibles sobre el perfil del votante panista en la región, muestran su propensión a reconocerse en un partido que le da estabilidad y mantiene el estatus y que mal que bien, mantiene nuestro “gallinero” en paz.En este espacio presenté desde hace dos años, los posibles escenarios de los tres contendientes del PAN a la gubernatura, afirmando (como siempre lo digo desde hace casi dos décadas), que el candidato del PAN es en la práctica el próximo Gobernador de Guanajuato (por lo menos todavía para este próximo sexenio).Los sondeos disponibles sitúan a Diego por arriba del nivel de conocimiento de su segundo contrincante entre la población abierta; lo duplica en competitividad (saldos positivos y negativos) y en los enfrentamientos contra priístas supera con mucho a los oponentes.Entonces, el asunto no es si va a ganar o no el PAN, sino “por cuánto”, pues el Frente formado nacionalmente con el PAN, el PRD y MC requieren que Guanajuato, el estado más panista del País, suba la mala votación que hizo una pésima candidata como Vázquez Mota empatara con Peña Nieto en las preferencias presidenciales en el 2012.Los panistas esperan desde luego que Diego pueda aportarle –ya perdido el “efecto Peña” del 2012-, al menos la votación histórica del 48% que logró MMM.Recordemos que la candidatura de Juani Torres Landa, la más fuerte que haya planteado en 20 años el Partido de la Revolución en Guanajuato, logró un histórico 41% y no se ve que los aspirantes priístas pudieran llegar a esos niveles.Así que, aunque el PRI o su posible alianza no tienen candidato(a), los 5 a 7 aspirantes-suspirantes están lejos de poder ser competitivos contra el candidato panista, incluso si se hubiesen presentado por el PAN, Fernando o Éctor, que no son tan competitivos en las mediciones como lo es Diego.Me parece que ahora que ya se inician los formalismos (todo Guanajuato ya lo sabía hace dos años), del registro de Diego, si hacen ellos sus acuerdos internos para asegurar la unidad de su partido, ganarían la gubernatura y tendrían una mayor cantidad de votos para la elección Presidencial, incluso si Margarita de Calderón (trabajando ya en realidad para el PRI) al mermar al PAN el “mercado” natural de votantes en esta región, le arrebata entre 6 a 8 valiosos puntos.En los estudios disponibles sobre los perfiles, Diego representa juventud y cercanía a la gente, por lo que el PRI requeriría un perfil equivalente para subir de su piso de votación; es decir, “se están tardando” los priístas en definir a su candidato(a) para hacer una campaña competitiva.La campaña que haga el PAN en la región deberá ser inteligente para que sus votantes tradicionales, fundamentalmente los adultos de las zonas urbanas, mantengan el voto aún en la alianza con dos partidos de izquierda como el PRD y MC y ante el crecimiento de Morena para que el margen con el que gane Diego se mantenga en los rangos de 40 a 46% en la gubernatura y esto se refleja también en la elección presidencial.La votación que hemos tenido los guanajuatenses históricamente está apenas arriba del promedio nacional y solo si aumenta el interés de los jóvenes que votan por primera vez, podrían moverse algo los números.Los estudios nacionales realizados sobre los “milennials”, es que tienen interés en votar solo la tercera parte, en tanto que otra tercera afirma que no lo hará y la tercera parte restante está en el proceso de decidir su se empadrona y vota.Números, escenarios, todo para plantar el escenario más probable de esta historia nuestra, donde electo el candidato azul, se elige ya, al Gober.* Director de la UniversidadMeridiano, A.C.