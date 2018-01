La Olla: Golazos del Gobernador

Publicidad

Ni falta hacía cuidar las apariencias, hace tres años Miguel Márquez Márquez eligió a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo como su sucesor. Suavecito, suavecito, lo placeó entre empresarios, banqueros, cúpulas políticas; en resumen, lo presentó en sociedad.El afortunado aprendió pronto cada lección de su padrino y ahora está listo para demostrar que fue buen alumno.Márquez tejió los apoyos a Diego como maestro de la política; ganó la confianza de Ricardo Anaya, a quien apoya en la campaña por la Presidencia de México y empieza a cosechar su prudencia y buenas jugadas.Así como consiguió que Anaya Cortés y la cúpula nacional del PAN aceptaran a Diego Sinhué se presume que tiene manga ancha para designar candidatos a alcaldías, diputaciones locales y federales, síndicos, regidores y por supuesto, a senadores.Hoy registran a Sinhué como precandidato único a la gubernatura. Ayer presentó su solicitud de registro y hoy a las 12 entregará la documentación.Ayer el senador Fernando Torres Graciano, quien peleó en canchas panistas la candidatura, le dejó el camino libre. Fernando podría sumarse al proyecto de Diego y obtener posiciones políticas para su círculo cercano o bien, aislarse de campañas y elecciones.Luis Alberto Villarreal García, quien hacía su lucha pero no figuraba mucho, hizo lo propio y lanzó un comunicado para agradecer el apoyo a sus seguidores.La llegada de Claudia Barrera Rangel a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado no resultó de una elección espontánea.Sin demeritar su capacidad y trayectoria profesional, Claudia fue electa por el góber Miguel Márquez asesorado por su popular compadre de Irapuato, Rafael “El Gallo” Barba.Hace cuatro años, el compadre Rafael frenó la carrera de ascenso de la magistrada Barrera Rangel por meterse en los privados de los juristas para pedirles su voto a favor de Claudia.La ahora Presidenta confió en la campaña orquestada por su paisano “El Gallo” y le salió al revés. Bastaba su trayectoria de 30 años en el Poder Judicial.A más de un magistrado le molestó la intervención del “compadre” y alzó la voz para exigir que el “extraño” sacara las manos del proceso de elección.En bola, acudieron a Palacio de Gobierno directo a la oficina de su ex colega y entonces secretario, Antonio Salvador García López y le dejaron un atento recado a Márquez: No a la intervención de “El Gallo”.Esto pospuso la aspiración de Claudia y obligó al Gobernador a “aplacar” a su compadre. Un testigo de los hechos narró a am que Antonio Salvador fue el enviado oficial para pedirle a “El Gallo” que no se metiera con los magistrados.Así, el camino quedó libre para que Alfonso Fragoso postulara un periodo y otro más a su amigo Miguel Valadez Reyes.Tras bambalinas, Márquez prometió a su compadre que después de Miguel Valadez seguía Claudia.El propio Miguel Valadez y Alfonso Fragoso trataron de impedir la elección de Barrera y comenzaron a buscar votos a favor de Héctor Tinajero, pero no consiguieron nada.Los dos abogados acudieron con Márquez en apoyo a Diego León, pero tampoco consiguieron nada. El Mandatario cumplió la promesa que hizo hace cuatro años, y que renovó frente a Claudia el pasado 12 de diciembre en el Parque Bicentenario.Días antes de la supuesta elección, Márquez no parecía muy convencido de apoyar a la magistrada, pero cumplió su palabra. Al magistrado León se lo dijo: “Soy un hombre de palabra”.Vaya, vaya, al final de cuentas queda en entredicho la autonomía del Poder Judicial. Quedito y a todo volumen, los 21 magistrados reconocen que Miguel Márquez marcó el rumbo del Supremo Tribunal. Ellos nada más levantaron la mano e inclinaron la cabeza.Ni el mismo José Luis Romero Hicks se la cree que podría ser el candidato del PRI a gobernador de Guanajuato.Una vez más, como hace seis y 12 años, José Luis levantó la mano y dijo abiertamente que pretendía ser el candidato de los priistas. Pocos lo escucharon aunque reconocieron que sería un digno representante, por su trayectoria pública y capacidad.Pasaron semanas y José Luis no tuvo señales de ser escuchado por los dirigentes estatales y nacionales del otrora partidazo mientras que los aspirantes Miguel Ángel Chico Herrera y Gerardo Sánchez García siguen en campaña.Nada menos a Gerardo se le acaba de ocurrir gestionar recursos públicos para restaurar las fuentes de la ciudad de Guanajuato. Con el anuncio hizo una gira de supervisión y estrechó todas las manos que encontró a su paso.Miguel Ángel sacrificó las fiestas de fin de año porque dedica cada minuto a sumar simpatizantes.Y cuando empezaba a resignarse José Luis, su nombre comenzó a revivir. Primero en columnas políticas nacionales y luego en una encuesta realizada por la empresa favorita de los panistas.Varela y Asociados lo coloca en primer lugar en preferencias electorales entre los posibles votantes del PRI. Romero Hicks se ubica por encima de sus compañeros tricolores que están en campaña desde hace seis años.En el PRI comenzó la evaluación de interesados para contender a un puesto de elección popular para este año. Los suspirantes priístas tuvieron que poner a prueba sus conocimientos básicos sobre el Revolucionario Institucional.Se registraron unos 479 militantes para hacer el examen, pero como en la escuela unos no llegaron y otros no estudiaron.La evaluación la presentaron 445 tricolores y la información oficial es que sólo 146 la acreditaron. En promedio siete de cada 10 no pasaron.Había tres tipo de exámenes A, B y C, también como en la escuela para evitar que se copiaran. Su contenido no fue público pero fue para evaluar, entre otras cosas, el conocimiento sobre los estatutos del mismo partido y sus reglamentos.Quienes lo contestaron dijeron que la mayor parte de las preguntas eran como: ¿para poder ser presidente o secretario general del partido a nivel nacional cuántos años de militancia se necesitan?, ¿qué es la declaración de principios?, ¿qué son los documentos básicos?, ¿cuáles son los tres sectores del partido?Los priístas experimentados no tuvieron problemas, ya que muchas preguntas están relacionadas con temas que se pueden adquirir con el tiempo.Tampoco hubo dificultades para los que sí se aplicaron y se pusieron a estudiar. Hasta hubo cursos de capacitación para acreditar los exámenes.De acuerdo con la dirigente del Instituto Reyes Heroles del PRI Estatal (antes Icadep), Eira Zavala Durán (hija de Gerardo Zavala Procel, delegado de Banobras en Guanajuato), la mayor parte de las personas que participaron en los cursos sí salieron acreditados.Quienes no pasaron fue por falta de experiencia, porque tienen poco tiempo de militancia o de plano porque no estudiaron.A algunos parece que los traicionaron los nervios ya que reprobaron por no escribir su nombre o no pusieron el tipo de examen que contestaron y será difícil hacer la revisión.La lista de quienes presentaron los exámenes y sus resultados quedó a cargo del Comité Ejecutivo Nacional, pero se sabe de varios personajes conocidos del partido que en su mayoría pasaron los exámenes y hasta los presumieron en internet.Entre los aplicados póngale una palomita a los diputados locales Guadalupe Velázquez Díaz, Arcelia González y Lorenzo Chávez Salazar; también a los federales Timoteo Villa y David Mercado.Entre los alcaldes acreditados están: Édgar Castro Cerrillo, de Guanajuato capital; Silvano Montemayor, de Ocampo; Larissa Solórzano, de Pueblo Nuevo; y Herlindo Vázquez, de Salvatierra.Otros conocidos que sí pasaron son: Claudia Navarrete Aldaco, ex delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el estado; Rafael García del Horno, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC); así como los regidores Alma Guerra, de San Felipe; y David Muñoz, de Irapuato.En la lista de quienes participaron, pero se desconoce si se sacaron una palomita o un tache, están los ex presidentes municipales: Felipe Velázquez, de San Felipe; José Hugo García Carmona, de Villagrán; Raúl Castillo López, de Ocampo; Javier Casillas Saldaña, de San Francisco del Rincón; Leonardo Solórzano Villanueva, de Pueblo Nuevo; así como José Alberto Vargas, todavía alcalde de Jaral del Progreso.Un caso aparte es el de quienes no llegaron al examen. La mayoría fue por cuestiones de salud, o eso fue lo que argumentaron.La ausencia que más se notó es la de José Luis Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio en la entidad y aspirante a la candidatura por la gubernatura.Otros que no se presentaron son: la ex diputada federal Petra Barrera; la alcaldesa de Santiago Maravatio, Laura Chávez López; el presidente municipal de Tierra Blanca, Ramiro González; Arely Pimentel, líder de Movimiento PRI Mx en Irapuato y Roberto Palacios, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), también de la ciudad de las fresas.Para quienes no asistieron o no acreditaron el examen no está todo perdido, pero tendrán que acudir a la Ciudad de México para volver a hacer la evaluación.Con un panorama más definido sobre lo que ocurrirá a nivel estatal, en los principales municipios las piezas se mueven más rápido. El tiempo se acaba. De un lado están los que buscan reelegirse y del otro los que quieren entrar como relevos.En León Fernando Torres Graciano al desistir de la contienda estatal, también rechazó participar en la terna municipal y mandó un mensaje claro: su gallo para la alcaldía es Ricardo Sheffield Padilla.Sheffield también fijó una postura sobre el tema; si ve “mano negra” en el proceso lo impugnará.Mientras el alcalde Héctor López Santillana, que no tiene nada definido a su favor, presume la unidad en Acción Nacional.En Celaya las cosas tampoco pintan sencillas; el presidente municipal Ramón Lemus Muñoz Ledo no quita el dedo de la reelección y espera ansioso el tiempo para pedir licencia.Pero en la cúpula (principalmente la empresarial) que lo impulsó para llegar a la Alcaldía, el apoyo se está desinflando.Parece que no les desagrada la reelección, pero en mente no tienen a Lemus Muñoz Ledo, más bien como que algunos extrañan a Ismael Pérez, ¿será?En Irapuato, el alcalde Ricardo Ortiz siente cada vez más cercana la posibilidad de la reelección, sobre todo por sus buenas relaciones con los panistas que toman las decisiones.Del lado priísta los nombres que se barajan son la diputada federal Yulma Rocha Aguilar y el empresario Julián Adame.El gobernador Miguel Márquez Márquez y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, ex secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado. / Fotos: Archivo