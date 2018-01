¿Los caprichos por encima de la ley?

Publicidad

“El hombre engañoso,(diremos ahora el ser humano),siempre encontrará a muchosdispuestos a dejarse engañar”.Nicolás MaquiaveloHéctor López Santillana si va por la segunda vuelta o reelección y de ganar tendrá la urgencia de estructurar una mejor administración, con equipo bien calificado, no únicamente en lo concerniente a síndicos y regidores de su partido, sino además de un eficiente personal en general.En este su actual ejercicio, por los ámbitos políticos, no sólo en radio-pasillo, se comentó que en diversos niveles los titulares fueron recomendados ya que él tenía experiencia propiamente promocional financiera y no en un organigrama municipal. Esas apreciaciones no tenían peso específico de cien, supuesto que venía de un interinato como Gobernador, que por breve que haya sido le permitió conocer perfiles de muchas personas que se convertirían en funcionarios públicos. Al formar su equipo pudo equivocarse, más cuando ciertos cuadros fueron recomendados por altos mandos del partido que lo encumbró.Pues si el voto mayoritario lo favoreciera nuevamente se enfrentaría a la urgencia de buscar y encontrar colaboradores lo más capaces posible.¿Cómo podrá definirse esa característica? Primero que tengan conocimientos de la tarea que se les pone bajo su responsabilidad y que, en todo caso sepan escuchar a la gente a efecto de, en promociones o litigios, poderla convencer, no como en muchos casos ocurre, aplastarla por el poder del poder mismo.Presento un caso, sólo uno, que ha llegado a mi mesa de trabajo, en donde a una persona que le cobran exagerados impuestos, la traen de Herodes a Pilatos y cae en el mismo laberinto o pozo, que no debiera existir porque la ley lo prohíbe.Ocurre que a la señora Nazha Jeanette Monen, por un terreno rústico le han modificado, sin notificación, un avalúo para imponerle una tasa improcedente. No obstante considerar absurdo el aumento de pago predial, al que se le ha asignado ya zona urbana, la persona inconforme fue a pagar encontrándose con la sorpresa de que debía liquidar por “impuestos omitidos” más de cinco mil pesos y recargos.Y ¿qué es lo que prescribe la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato al respecto?: “Cuando el contribuyente cubra por anualidad el impuesto predial y posteriormente la autoridad municipal ordene la práctica de un avalúo, no podrá exigirse el pago de las diferencias que resulten del valor anterior y el que arroje el avalúo practicado en el ejercicio fiscal en que se llevó a cabo el avalúo”.Como se advierte la norma es clara, luego el retruécano de “impuestos omitidos”, es como para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo deje sin efecto; pero, y es el fondo de la reflexión, que pudiendo no vencer, sino convencer a los ciudadanos, contribuyentes en este caso, en dónde está la razón, se les obliga a ir a litigios, perder tiempo, dinero, alterar su estado de ánimo, cuando los trámites son tan sencillos de resolver.Es una pena que no pocas gestiones son llevadas por descuido, negligencia o pasión burocrática a una especie de laberinto, tan engorroso como desgastante; la queja del ciudadano (en este caso ciudadana), la recibe el Alcalde -es un decir- luego por órdenes de éste el Secretario Particular la turna al señor Tesorero quien se la pasa a la Directora de impuestos, curioso, de donde salió todo lo improcedente.Por esto afirmo que don Héctor, al formar equipo, si la juega y gana el primero de julio venidero, va a requerir gente dinámica que ponga en ejercicio el más común de los sentidos para resolver con diligencia los problemas chicos, medianos y grandotes a efecto de convencer a los leoneses de que la guía del gobierno es la ley y no el capricho.