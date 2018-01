Vicente Fox, bajo fuego

Publicidad

Las posiciones políticas del ex Presidente Vicente Fox Quesada, que han variado en los últimos ocho años, le han acarreado problemas y ataques de ex colaboradores, compañeros del partido que lo lanzaron a la gubernatura y a la Presidencia de la República y obviamente de quienes han sido sus enemigos permanentes. El cambio de preferencias electorales y luego su franco apoyo y elogios a los priístas, iniciando con el actual Presidente Enrique Peña Nieto y siguiendo con el ahora precandidato José Antonio Meade Kuribreña lo continúan ubicando en el ojo del huracán político.Sin embargo, estas posturas de políticos en activo que producen rechazo, escozor, inquietud y a veces hasta desencanto, han sido comunes aún en grandes personajes históricos de carácter universal y de forma muy frecuente en México en los últimos treinta años; y sólo por recordar algunos ejemplos, mencionaríamos a Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Camacho Solís (U), Manuel Bartlett Díaz y hasta el mismísimo Andrés Manuel López Obrador, por lo que no es de extrañar una postura similar en un personaje de esta envergadura.No obstante, se siguen editando textos en relación con Vicente Fox, atacándolo, retomando, repitiendo y replicando lo que ya ha sido del dominio público y materia de muchas publicaciones y reportajes periodísticos de todo tipo. En este contexto me referiré al libro denominado “Fox. Negocios a la sombra del poder”, editado por Grijalbo en agosto de 2017 y puesto a la venta en el último trimestre de dicho año, el autor es el periodista Raúl Olmos un conocido ex empleado del periódico AM y en general de la Editorial Meridiano, S.A., quien le otorga un cierto reconocimiento tangencial a otra periodista identificada como Valeria Durán, a la que señala como “su colaboradora” en esa obra. En estos días de vacaciones recibí el obsequio del texto por parte de uno de mis alumnos y socios del despacho, Juan Pablo Rodríguez asiduo lector, y aproveché para leerlo.La publicación consta de 117 páginas efectivas, a partir de la introducción, sin contar con el prólogo ni con ocho páginas de diversas fotografías alusivas al protagonista del texto y otras 46 páginas de notas, índice onomástico y de anexos, como de relleno.Fuera de la parte correspondiente a las acciones relativas en lo estricto a su función como Presidente de la República del año 2000 al 2006, todos los demás eventos y hechos a que se refieren en el texto nos parecen totalmente intrascendentes y parte de lo que sabemos en nuestro entorno sobre la inercia y la veneración que se profesa en México a quienes han ocupado altos cargos en los distintos niveles de gobierno, con mayor razón a un ex Presidente de la República y que de forma por demás incomprensible, sociológicamente hablando, continúan recibiendo favores durante periodos de tiempo que varían dependiendo de su trayectoria, áreas de influencia y actividades permanentes. ¿Quién no le haría un favor o atendería una recomendación de Luis Echeverría, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo Ponce de León o incluso de Felipe Calderón Hinojosa?En el Capítulo 1 que denomina “La Cárcel Latente”, es donde se encuentra la parte que nos parece con mayores fortalezas y que verdaderamente se refieren a asuntos que notoriamente podrían haber afectado el ámbito de honestidad del ex Presidente Vicente Fox, durante el periodo de su gestión y que finaliza precisamente con el resumen de las conductas sospechosas y que quedaron pendientes de investigación como lo fueron: a) las cuentas bancarias en las que se traspasaban utilidades del Grupo Estrella Blanca; b) las transacciones realizadas por Construcciones Prácticas; c) los ingresos no declarados y las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales; y d) en particular el misterioso origen de 27 millones de pesos.Pero en referencia a estas pesquisas el autor menciona que fueron iniciadas en diciembre de 2007 en la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, con lo cual se inició una averiguación previa en la Procuraduría General de la República, cuyo responsable lo fue el abogado penalista Oscar Javier Chino Vite. Después de esta indagatoria se brinca hacia un episodio hasta el 24 de septiembre del año 2010 donde la Directora de Evolución Patrimonial, Xóchitl Jahel Espíritu Muñoz, del Gobierno Federal le entregó un citatorio a Vicente Fox en el que le otorgaba un plazo de treinta días para demostrar la legal procedencia de sus bienes y algunos depósitos millonarios que habían recibido él y Marta Sahagún en nueve cuentas de cuatro bancos entre 2001 y 2006 y varios inmuebles no declarados.Según el periodista Raúl Olmos, en ese episodio se centra su cambio y apoyo en las preferencias partidistas hacia el PRI y en especial en su apoyo a quien se perfilaba como candidato a Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, supuestamente “para salvar el pellejo”; lo cual nos parece mera especulación y si fuera verdad, y hubiera existido ese pacto entre ambos personajes, el Gobierno Federal a cargo del entonces Presidente Felipe Calderón, todavía hubiera tenido dos años para evitarlo y proceder en contra de Vicente Fox y de sus familiares de haber acreditado alguno de los delitos a que se refiere Raúl Olmos; el cual además soslaya que hay otras versiones en el sentido de que el pacto para el retorno de la Presidencia de la República al PRI nuevamente en el 2012 se gestó desde el reconocimiento y apoyo brindado a Felipe Calderón como triunfador de las elecciones del 2006, debido a su mínima ventaja sobre su principal opositor, el señor Andrés Manuel López Obrador; empero, sobre estas circunstancias y también especulaciones no menciona absolutamente nada Raúl Olmos, siendo que fue una teoría hartamente explorada hasta nuestros días.En sucesivas notas posteriores al final de los Capítulos 4 y 5, solamente se hace referencia a los negocios, empresas y actividades de Vicente Fox y de varios miembros de su familia y de la de su ahora esposa Marta Sahagún con diferentes personajes de instituciones financieras, industriales, comerciales y de la banca, tanto nacionales como extranjeros, lo cual en nuestro concepto, no implica responsabilidad alguna en su carácter de haber fungido como Presidente de la República, puesto que habían transcurrido años después de haber concluido su gestión.Finalmente, podemos concretar sobre este infumable libro que lo único rescatable sería la incógnita que permanece sobre el expediente de 3,668 fojas integradas en cinco tomos que obran en una averiguación previa en la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en donde se informó al periodista el 16 de enero de 2017 que continuaba vigente la investigación (Pág. 24 del libro encomento); después de esta revelación, lo demás me recuerda como algo equivalente a aquel texto del año 2012, escandaloso y amarillista denominado “Las Mujeres de Peña Nieto”, así de vacuo; eso además de no mencionar, al menos por ética, que las principales fuentes y contenido de las notas sobre Fox fueron producto de datos periodísticos obtenidos de los archivos del periódico AM de León, durante su trabajo en esa empresa, o quizás lo omitió por ingratitud.NOTA: “El Niño (Diego Sinhué) iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la Gracia de Dios estaba con Él”.