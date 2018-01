Cría y provee UG 'conejillos de indias' para la ciencia

Publicidad



“Beneficiará a estudiantes de otras instituciones dentro de la misma universidad en términos de que podamos tener acceso a animales de alta calidad sin tener que migrar a otros estados porque será un gran beneficio para cualquier persona o industria autorizada, ya que nosotros podríamos ser proveedores de estos animales.

“Formalmente no tenemos noticias de cuándo se vaya a realizar el equipamiento, lo que estamos esperando de inicio es ya la apertura para poder traspasar algún equipo que tenemos en el bioterio de 20 de Enero, pero es una mínima parte y, posteriormente, empezar a buscar el financiamiento para traer el recurso y comprar el equipamiento que se requiere”, indicó.



“La finalidad es la generación del conocimiento y la formación de recursos humanos. Colegas de Irapuato, en lugar de ir a San Luis Potosí o a México, podrían venir aquí y como muchos ya tienen establecidas líneas de cooperación con investigadores de la UG, eso favorece la colaboración entre investigadores e instituciones de la región”.



“Tener un control sanitario es muy importante y los animales no deben estar estresados, por eso es primordial su cuidado, ya que si están estresados, esto puede generar variaciones en un proyecto de investigación que a la larga pudiera haber tenido implicaciones en seres humanos”, destacó García Campos.



“El fin último de la investigación científica y docente es el bienestar y la calidad de vida del ser humano, eso es lo que estamos buscando y, en específico de los ciudadanos de Guanajuato por la región en la que estamos; aunque muchos de estos impactos científicos que se tienen se pueden traspolar a nivel nacional, nuestra inicial área de impacto es la región”, subrayó el directivo.



“Esto es de gran ayuda porque su costo es algo elevado, éste depende del tipo de modificación genética que se requiera para un determinado proyecto, pero un solo ratón transgénico puede costar hasta 5 mil pesos y comprar uno para cada estudiante sí es algo complicado”, comentó.



“En el bioterio de 20 de Enero cumplimos con la norma, pero nos falta infraestructura y de ahí surge la necesidad de que se construya uno nuevo y más amplio. En Guanajuato no conozco otro bioterio semejante al que se abrirá en la UG”.



“Sí ha habido avances importantes que se han generado desde animales que se han ido alineando a la población y principalmente en una de las problemáticas de salud que son las enfermedades crónico degenerativas”, manifestó.



“Otro proyecto es determinar de qué manera afecta la obesidad de la madre a los bebés, es decir, comprobar si el ratoncito que nace de una ratoncita gorda tiene ya una discapacidad en su sistema inmunológico para recibir o responder a estímulos bacterianos, parasitarios, virales o de algún otro tipo”, explicó.



“El objetivo es conocer cómo está implicado el cerebro en la obesidad, porque ya este problema de salud ha rebasado muchas fronteras y ya alcanzó el cerebro. Actualmente realizo un estudio de laboratorio con mis estudiantes de maestría y doctorado para dar a conocer esta relación obesidad-cerebro.

“Estudiamos cómo las dietas grasas afectan los neurotransmisores por medio de un experimento de ratón, así como la implicación de las hormonas sexuales en la obesidad, tanto en hombres y mujeres”.

Autoridades académicas e investigadores de esta casa de estudios afirmaron queque este bioterioDesde abril del 2016, el doctor, rector de la UG Campus León, al encabezar el informe de actividades de la comunidad universitaria, en materia de infraestructura señaló que a finales de ese añoUn año atrás, el 23 de marzo del 2015, durante el informe anual de actividades 2014-2015 del Campus León, el entonces rector general de la UG, el doctor, destacó que para el 2015 la obra del bioterio estaría concluida.El doctor, director de la División de Ciencias de la Salud de la UG, dijo que este laboratorio único en su tipo en Guanajuato y para el cualbeneficiará a estudiantes y docentes de dicha división, así como a investigadores y estudiantes de la región.El doctor Tonatiuh García Campos, director de la División de Ciencias de la Salud de la UG.Sin precisar el mes ni mucho menos una fecha, García Campos aseveró que es posible que en el 2018 el nuevo bioterio ya entre en función, no es su totalidad, señaló.Una de las ventajas que tiene este bioterio es que, en la cual se establecen las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. Con dicha norma se pretende darles un trato digno a las especies.Asimismo, su funcionamiento irá vinculado a dos vertientes, una ética, que tiene que ver con el bienestar y cuidado con respeto de los animales que se van a crear o mantener; y otra de objetividad, que puede permitir tener una buena cepa dentro de los proyectos de investigación.En octubre pasado se realizó el Simposio Nacional de Salud Mental 2017 “La neurociencia de la obesidad”. La doctora Silvia Solís Ortiz, profesora de Ciencias Médicas, durante el evento.Actualmente, el departamento deNo obstante, por el tipo de investigación la mayoría de las veces los alumnos y docentes se ven en la necesidad de viajar a Querétaro o a la Ciudad de México para comprar en otros bioterios especies específicas para la generación de estos proyectos.Los animales que son pertinentes para los proyectos de investigación son, que es una de las especies que más se utiliza para la investigación científica en el laboratorio de destrezas quirúrgicas, dondePor lo tanto,, especies que también se llegan a utilizar para la investigación. Estos son los cuatro rubros que este bioterio pretende alojar.Estudiantes de Medicina realizando prácticas.Históricamente se ha trabajado con, ya que estos animalitos tienen células o comportamientos fisiológicos semejantes al ser humano.El doctor e investigador de la Universidad de Guanajuato,, y la doctora, profesora del departamento de Ciencias Médicas de la UG, afirmaron que en ocasiones por falta de recursos o bien cuando se requieren ratones transgénicos o que han sido modificados,para conseguir estas especies.López Briones compartió que gracias a que él trabajó en Estados Unidos y a los contactos que generó en ese país, ha tenido apoyo de algunos investigadores extranjeros, que incluso le facilitan sin costo los ratones.Por otro lado, la doctora Silvia Solís contó que a ella le ha funcionado, pues en varias ocasiones ha publicado en la página de la UNAM que busca este tipo de roedores y no ha faltado quién la apoye.El académico puntualizó que. En medicina, por lo general un 20%, y se utilizan porque es imposible realizar este tipo de manipulaciones directamente en los seres humanos.“El 80% de los animales de experimentación se utilizan para probar algún gel o champú para que la mujer esté más bella o para verificar que algún lápiz labial no cause alergia. Nosotros como investigadores los necesitamos para comprobar teorías de cómo nos está afectando un mal que hoy es un problema muy grande en México, como lo es la obesidad”.Además, en la UG. Pero, por ejemplo, en la industria de los cosméticos, ¿quién hace ese tipo de regulación?, cuestionó., responsable del bioterio en 20 de Enero, precisó que el nuevo bioterio de la Universidad de Guanajuato, atenderá a los cinco departamentos que conforman la división de Ciencias de la Salud: Medicina y Nutrición, Ginecología, Ciencias Aplicadas al Trabajo, Enfermería y Psicología.Añadió que debido a que, cuidando sobre todo su bienestar y confort, se han realizado cursos y talleres sobre el manejo, uso y cuidado de los mismos, dirigidos a estudiantes, profesores y profesionistas relacionados al área de la salud.Diferentes cerebros de animales conservados en un líquido especial para su estudio.El doctor, director de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato (UG), señaló que se ha logrado, utilizadas en proyectos de investigación,Dijo que esto a la larga da pie para crear tratamientos, identificar propensión o no hacia cierto tipo de enfermedad y plantear cuestiones preventivas.Módelos plásticos para estudiar el cerebro humano que también se utilizan en bioterio.El doctor e investigador de la UG,, destacó que gracias a los proyectos de investigación que han realizado con modelos de ratón, hoy se dedican acomo a una infección por bacterias.En pocas palabras, se estudia la capacidad de respuesta inmunológica, que no es más que la manera en que todos los organismos responden contra las infecciones, pero en este caso enfocado en la obesidad.La doctora, profesora del departamento de Ciencias Médicas de la UG, se dedica a realizar investigaciones sobre la relación obesidad-cerebro con modelos de ratón.