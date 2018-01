‘Desaparecen’ $410 millones en empresas fantasmas

Publicidad



“Como resultado de la Auditoría ASE-10009-2016 se desprenden observaciones que contienen hechos en los que se advierten irregularidades”, señala el reporte.

“Falta de comprobación o documentación e información presentados son insuficientes para su justificación integrada en 179 observaciones por un valor de 410 millones 061 mil 771.56 pesos”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Durante el 2016,que no pudieron comprobar los bienes y servicios por los que, determinó un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE), ordenado por el Congreso del Estado desdeAunque ASE afirmó que reporte fue enviado al Congreso el 7 de agosto del 2017, el ex Diputado local panista,, aseguró que jamás se realizó la entrega física del mismo y fue hasta el 28 de diciembre del año pasado que se publicó en la página web.El informe de la ASE determinó quecon la Ley de Adquisiciones y en 179 casos encontró pagos irregulares que la administración estatal no pudo comprobar.El 26 de septiembre de 2016,que el Gobierno de Coahuila, no tenían página de internet, y daban domicilios falsos o ubicados en bodegas abandonadas o vecindades de la Ciudad de México, Saltillo, el área conurbada de Monterrey.Al día siguiente, el Congreso de Coahuila aprobó un punto de acuerdo para pedir a la ASE investigar los pagos realizados a estas empresas, algunas con giro de constructoras y consultorías que vendieron al Gobierno estatal bolos infantiles, piernas de pollo y huevo. El reportaje de Reforma mencionaba, como Centro de Especialidades Corporativas, que vendió millones de pesos en publicidad en blogs “desconocidos”; Consultora Murano, Consultorías Bardo, Asha Consultores, Nuberia Comercial, y Riviera Álamo.Adicionalmente, laEl informe no precisa lo que se pagó a cada una de las firmas, sino, pero detalla que no estaban inscritas en el padrón de proveedores del Gobierno y éste, ex integrante de la Comisión de Auditoría, afirmó que,, la ASE y el Congreso de mayoría priísta