Golean a Empresarios en partido amistoso

Este sábado por la mañana el conjunto de “Empresarios” del Rincón disputo un segundo partido de preparación de cara a inicio de la segunda vuelta del Torneo de Tercera División, donde se enfrentaron al conjunto de Salamanca F.C de la de la misma división.

A pesar de que no había nada de por medio en ellossalieron decididos a sacar el resultado, debido a ello se vivió un primer partido muy dinámico con llegadas de ambas partes, cayendo de este modo dos tantos por bando con apenas 30 minutos de juego, sin embargo, el cuadro visitante poco a poco se fue adueñando del esférico con el que circulaban por la cancha con mayor idea futbolística.Por parte de los locales aunque intentaban retomar el ritmo de los primeros minutos de juego no les era pasible, hasta que poco antes del silbatazo final de la primera mitad llegó el tercer tanto de los de Salamanca tras un cobro de tiro libre donde su atacante se deslindó de buena manera de la marca que lo perseguía, dejándolo de esta manera libre para rematar hacia las redes.Ya para el segundo tiempo los cambios fueron más constantes por parte de ambos técnicos, uno intentaba darle la vuelta al marcador, el caso de “Empresarios”, mientras que el otro buscaba que sus jugadores incrementaran las cifras.El rival siguió siendo el dueño del balón, ya que cuando el equipo local llegaba a recuperar el balón no lograban hilvanar al menos cinco pases seguidos, de este modo las jugadas de peligro eran más constantes por parte de los de indumentaria color guinda, los cuales lograron materializar estas llegadas en tres ocasiones más.El representativo de Purísima tuvo una oportunidad de acortar el marcador poco antes de terminar el partido, cuando el árbitro del partido marco un penal a favor, sin embargo el jugador Brayan Valadez erró el tiro el cual fue detenido por el cancerbero.Quedando de este modo 6 a 2 para el conjunto visitante como resultado final.“Empresarios” del Rincón jugarán la primera jornada del torneo en casa el próximo domingo en punto de las 3:00 de la tarde.