Centro se saturó de compradores a causa de día de Reyes

Durante la venta de juguetes a los Reyes Magos, el Mercado municipal y la zona Centro de San Francisco del Rincón se saturó de compradores.

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Desde el viernes y hasta la madrugada de ayer, se contabilizaron más de 20 mil personas que acudieron a la explanada y el estacionamiento del Mercado Municipal que año con año sirve para la colocación de los comercios con venta de juguetes.Para la realización del evento se contó previamente con la reunión entre las dependencias e instituciones que se encargaron de la operatividad en la zona.Se determinó por parte de Protección Civil, a través del director Alan Reyes Andrade, que se contó con el despliegue de personal de Seguridad, Tránsito, Servicio Municipales, Fiscalización, Cruz Roja, Sistema de Emergencias 911, así como de Mercados y del mismo Protección Civil para que cada uno en su área correspondiente atendieran las situaciones que pudieran surgir.Cabe mencionar que dentro de las atenciones, sólo se hizo mención de una persona que presentó una lesión en la cabeza, a consecuencia de un tubo mal colocado en uno de los comercios lo que se atendió a la brevedad; la persona lesionada no ameritó traslado.Además hubo reporte de 2 menores de edad que se extraviaron y que oportunamente se entregaron a sus padres.Y por otra parte, se ofreció ayuda con transporte a dos mujeres y un adulto mayor, en situaciones diferentes, que tuvieron que ser llevados a la Central camionera o a su domicilio, a falta de transporte debido a la hora.Finalmente se indicó que hubo presencia de más de 20 mil personas y que no se reportaron riñas o robos.En esta temporada, no se dejaron de vender las bicicletas y las pelotas, como parte de los productos más buscados, sin embargo, algunos Reyes Magos indicaron que parte de las peticiones incluían celulares o aparatos electrónicos.Por lo que la zona Centro de la ciudad también fue de las más concurridas, en busca de ofertas en telefonía, el equipos de sonido, video juegos y consolas; y para otros se amplió la búsqueda a artículos relacionados con el anime japonés.