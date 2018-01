Mala imagen e inseguridad en Purísima del Rincón

Mala imagen e inseguridad es lo que generan los bolardos en malas condiciones y bases de lámparas de alumbrado público en Purísima del Rincón.

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

de esta ciudad se dicen molestos por algunos bolardos de las zona peatonal que se encuentran dañados, pues aseguran brindan una mala imagen al lugar.“Tan bonito que había quedado el Centro, ahora está chimuelo”, dijo de forma divertida doña Rosa de 60 años.Sin embargo la imagen no lo es todo pues alguno ya han provocado algunas caídas entre los peatones o pequeños choques.“Hay uno que ya casi esta al ras del suelo y cuando pase me tropecé, no pasó nada, hasta risa me dio pero de ir más rápido me hubiera lastimado”, dijo Sandra.Los daños a la propiedad del Municipio se originaron debido a la imprudencia de algunos camiones repartidores, de quienes se dijo ya les ha sido cobrado el monto del daño.Otra de las molestias de los purimenses es debido a las bases de alumbrado público que se encuentran por algunas calles del Centro.Estas bases fueron colocadas con la intensión de instalar lámpara de alumbrado público y eliminar el cableado aéreo cuando se hizo el arreglo de las banquetas, sin embrago a la fecha no se han realizado dichas acciones.Por lo que las bases generan un riesgo para los transeúntes que pasan por el lugar, pues al no percatarse a tiempo se atoran o tropiezan con los mismos.“Aunque ya me ha pasado varias veces, en ocasiones no me acuerdo donde están, pues hay mucho en las calles, por suerte no me he caído, pero mi niña de 6 años sí”, dijo Luz de 29 años.Estas bases se encuentran ubicadas por las calles H. Bustos, Benito Juárez y 5 de Mayo.En total suman 4 bolardos en malas condiciones de la plaza principal mismos que deberán ser repuestos, por lo que las autoridades señalaron que debido a que son piezas que no pueden ser restauradas sino reinstaladas, se requiere de un tiempo considerarle.Sin embargo la dependencia de Obra Pública, estará solicitando el recurso al Ayuntamiento para realzar el reposición de las 4 piezas; se espera que en próximas fechas sean colocadas por el personal a cargo.Para las bases aseguraron que estas si serán utilizada a futuro, por lo que no se eliminarán, sin embargo se han estado realizando algunas acciones provisionales como la colocación de concreto, esto para evitar riegos.