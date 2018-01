El 'Tito' Villa aún no esta acoplado a la división

Publicidad

El refuerzo de Celaya,dijo no estar al cien por ciento acoplado a la división, aseguró que con el paso de partidos tendrá la experiencia y la dará para ayudar a Celaya en cumplir los objetivos.Elya tuvo sus primeros minutos con Celaya en la Liga de Ascenso, liga en la cual debuta como jugador de futbol.“Con el correr de los partidos uno va tomar el ritmo de la división, mentiría si digo que si estoy acoplado, fueron mis primeros 90 minutos en contra de un equipo que esta pulido como Juárez”, aseguró.Villa le está dando vuelta a la hoja en este primer partido, aseguró que Celaya tiene una revancha rápida, pues este miércoles enfrentan aen el primer partido de la Copa MX.Ricardo Valiño aseguró que Celaya tiene oportunidad de sacarse la espinita del encuentro de la Liga, van a corregir errores y sacar los puntos, primero en San Luis y después pensando en Tampico.“Bien, ya se platicó con los jugadores que se van evaluar para como están al terminar este partido, tenemos plantel para hacer un partido inteligente, algunos salieron lastimados, pero vamos bien, buscaremos sacar los puntos”, comentó.es el único jugador que podría ser baja para los próximos partidos, se lastimó en el entrenamiento del domingo. El estratega aseguró que no es grave, no quieren arriesgarlo y asegurar su participación en próximos encuentros.