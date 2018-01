Se desmarca alcalde de reunión con alcohol

Publicidad

Else deslindó de haber participado en una reunión en la, donde hubo introducción de bebidas alcohólicas.Incluso, lamentó y dijo no estar de acuerdo, aunque no se pronunció por deslindar responsabilidad alguna sobre quienes participaron. Lo que sí reconoció es que se realizó ahí para que fuera menos costoso.A finales del mes pasado, se dieron a conocer en redes sociales, fotografías donde aparecen varios directores de la administración municipal, acompañados de regidoras en el edificio público, donde se ven botellas de bebidas alcohólicas.Asimismo, el edil descartó que el evento fuera destinado a celebrar el cumpleaños de la“No era un evento para la funcionaria, sino se trataba de un evento de término del año de agradecimiento por parte de un servidor a los funcionarios, el esfuerzo que habían realizado. Se hizo ahí precisamente para que fuera menos costoso.“No hay una normativa. Fue algo que sucedió, lamentable. Yo no estoy de acuerdo, yo estuve un rato ahí presente, en ese momento no había tal situación. No sé (si se esperaron a que se fuera)”, comentó.