De acuerdo al Observatorio de Futbol CIES, Cristiano Ronaldo ya no figura entre los futbolistas más caros del planeta. Ni siquiera entre los primeros diez. En el ranking de los 100 futbolistas con mayor valor, el lusitano se encuentra en el lugar número 49, tasado en 80 millones de euros.El primer lugar lo ocupa el delantero brasileño del PSG, Neymar Jr, valuado en 213 millones de euros, seguido por el argentino del Barcelona Lionel Messi, en segundo lugar con 202.2 mde, y el inglés del Tottenham Harry Kane, con 194.7 mde.Para dicho estudio, el observatorio toma en cuenta algunos criterios específicos, como la edad del jugador, su posición, su duración de contrato y, probablemente lo más importante, su rendimiento en la cancha.Los futbolistas Kylian Mbappé (192), Paulo Dybala (174), Dele Alli (171), Kevin de Bruyne (167), Romelu Lukaku (164), Antoine Griezmann (150) y Paul Pogba (147) completan el Top 10. Otras figuras como Luis Suárez (128), Edison Cavani (92) e incluso el juvenil Isco Alarcón (85) se encuentran por encima del histórico goleador portugués.Es importante mencionar que apenas hace unos días el sitio Transfermarkt.es actualizó los valores de mercado de los futbolistas en su base de datos. En esa ocasión destacó el que Cristiano Ronaldo no apareciera en el 11 ideal de los jugadores más valiosos al inicio del 2018, siendo el británico Harry Kane quien ocupó su lugar en la lista, ya que a pesar de valuar a ambos en 120 millones de euros, se consideró a Kane por su buen momento, juventud y proyección a futuro. En aquel once ideal de los más costosos estaba Lionel Messi (180 millones de euros) Neymar (150 millones de euros), Philippe Coutinho (90 millones euros) y Toni Kroos (80 millones), entre otros.