El presidente del León, Jesús Martínez Murguía aceptó el interés por el Costarricense Bryan Ruíz, jugador que actualmente juega en el futbol de Portugal.En conversación con La Nación, el 'Presi' aseguró que Ruíz es un jugador que resulta muy apetecible para cualquier equipo y que su nombre es uno de los que figuran en la carpeta de posibles refuerzos.“No está descartado, está dentro de las opciones, pero de momento no hay nada cerca para cerrarlo”, afirmó Martínez.“Es el capitán, un hombre muy importante, si ha habido un interés, pero estamos evaluando otras opciones que se pueden dar. Él es un gran jugador”, afirmó Martínez.Además, en el León creen que el tico puede aportarles mucho, por todas sus cualidades y su experiencia.“La trayectoria que tiene, el jugador que es, la presencia, lo que ha dado para su país, para sus equipos, es un jugador fuera de serie”, insistió Martínez.La negociación está abierta y el León ya hizo una oferta por Bryan, asegurando que el factor económico no sería ninguna traba.“Evidentemente es un sueldo bueno, gana bien, le ha ido bien, el jugar partidos importantes, pero estamos viendo otras opciones. Cobra bien, como debe de cobrar, porque juega bien, pero no se sale de nuestro presupuesto”, finalizó Jesús Martínez.