Ellas se negaron a vestir de negro en los Golden Globes

El negro fue el color protagonista de la edición de los Globos de Oro, la más reivindicativa de la historia.Centenares de actores y actrices lucieron en la noche del domingo ese color para denunciar la crisis que Hollywoodestá viviendo con los escándalos sexuales tras destaparse el caso Weinstein. Una iniciativa que forma parte del movimiento Time’s Up creado para protestar contra la desigualdad de género y la mala conducta sexual en la industria del cine.Sin embargo Barbara Meier, Blanca Blanco y Meher Tatna decidieron no ir con el protocolo propuesto, de manera no oficial.Meher Tatna, actriz y presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y originaria de la India, prefirió ir de rojo porque en su cultura es el color equivalente al negro, quedando este color solo permitido para las viudas.

Tatna no dudó en colocar como broche a su vestido el pin oficial de Time’s Up. Foto: Cortesía

The issue is bigger than my dress color #TIMESUP — Blanca Blanco (@blancablanco) 8 de enero de 2018

Una publicación compartida por Barbara Meier (@barbarameier) el Ene 7, 2018 at 3:59 PST



“Muchas mujeres usarán negro en la alfombra roja hoy como parte del movimiento Time's Up. Creo que esta iniciativa es en general muy buena e importante. Sin embargo, yo hoy he decidido usar un vestido colorido. Si queremos que los Globos de Oro representen a las mujeres fuertes que luchan por sus derechos, hay que tener la alegría de expresar nuestra personalidad a través de la moda. Hemos luchado durante mucho tiempo por esta libertad, que podamos llevar lo que queramos y que está bien vestirse de manera sexy. Si restringimos eso, porque algunos hombres no tienen el control, eso es un retroceso en mi opinión. No deberíamos tener que vestir de negro para que nos tomen en serio. Las mujeres debemos ser radiantes, coloridas y brillantes. Esto simboliza para mí nuestra fuerza y libertad”, escribió junto a la fotografía que posteó horas antes de la alfombra roja.

Además, la presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood aprovechó su discurso para anunciar que se invertirán dos millones de euros en unas becas para periodistas de investigación que luchen contra los abusos.La que más llamó la atención, y la que se ganó más críticas en las redes sociales, fue Blanca Blanco, enfundada en un vestido de terciopelo color rojo en corte asimétrico, apertura lateral y manga semiabierta.La actriz, nacida en California, explicó que aunque está a favor del movimiento fue meramente por gusto el llevar una prenda roja.explicó en el tweet. Además compartió al medio Refinery29 que apoya completamente el movimiento y que el usar otro color no significaba que estuviera en contra.Mientras que la modelo alemana Barbara Meier, quien apostó por un vestido bordado con estampado floral y una cola de plumas de tonos pastel, destacó que usar lo que ella quiera también apoya la libertad de expresión y no la opresión por verse sexy.