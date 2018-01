Chofis ‘sufre de Alzheimer’

Publicidad

Eduardo López no quiso entrar en polémica por su anotación, de la cual los jugadores del Toluca se quejaron porque —aseguran— bajó el balón con la mano izquierda.“Sinceramente, no me acuerdo [si el esférico le pegó en el brazo].Sólo me acuerdo que Chapo [Sánchez] me mandó el centro y sentí que me empujaron.No supe, solamente me concentre en meter el gol”, dijoLópez señaló que estuvo entrenando en las vacaciones con un preparador físico que acondicionar al boxeador Saúl Canelo Álvarez, ya que quiere dar el estirón definitivo en su carrera.Para Almeyda, buen punto.Dadas las circunstancias del primer tiempo ante el Toluca, donde les pudieron haber hecho dos goles, el técnico de Chivas, Matías Almeyda, dijo haber quedado satisfecho con lo mostrado por sus muchachos y el punto que se sumó en calidad de visitante“Pudimos empatarlo,Se empezaron a crear muchos espacios y me voy conforme; obviamente, me hubiese gustado ganar, pero por como se presentó el partido, es un punto importante”, afirmó el argentino.Para este encuentro, el Pelado no pudo contar con Carlos Salcido, quien tuvo un problema familiar y se regresó a Guadalajara.Tampoco Jair Pereira vio acción, porque no está al 100%, y quienes ingresaron en sus lugares, Hedgardo Marín y Miguel Basulto, pasaron la prueba para el estratega.