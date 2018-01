Para Chaco, Cruz Azul es historia

Publicidad



“Ya me debo al Pachuca, no a Cruz Azul”



“Creo que Pachuca debió llevarse más, pero recién empieza [el torneo]”

Este sábado, el nombre deretumbó en las gradas del estadio Azul, pese a que el Chaco ya no viste más de celeste.El jugador argentino, naturalizado mexicano, se encontraba empapado con elogios, pero de otra afición a 91 kilómetros de distancia, en el estadio Hidalgo.“Es extraordinaria la sensación [de ser aplaudido por la afición], por un momento pensé que no la iba a volver a vivir, la gente de Pachuca me mostró su cariño y tengo un agradecimiento enorme”, dijo el futbolista de 36 años, quien no tuvo cabida en los planes del nuevo estratega cementero Pedro Caixinha.Sin embargo, su reaparición con losen la primera jornada del Clausura 2018 se agrió debido a que fue suplente e ingresó de cambio a los 76 minutos, uno después de que los Pumas dieran la sorpresa con una emocionante remontada (2-3).ha vivido sus mejores momentos con el cuadro de la Bella Airosa, donde levantó hasta cuatro títulos: uno de Liga (2007), una Copa Sudamericana (2006) y dosMientras que enno evitó la maldición del club y sus 20 años sin ser campeón de Liga.Pero sí contribuyó a las vitrinas de La Noria con unaaunque su mayor trofeo podrá ser el cariño que la afición le sigue expresando, pese a su ausencia.Tremendo dilema que le espera a la afición deel 10 de marzo, cuando reciban a su ídolo Chaco Giménez, por la undécima fecha del torneo.