Debra Messing y Eva Longoria incomodan en los Globos de Oro

Era sabido que ayer en los Globos de Oro las consignas de reivindicación de los derechos de las mujeres iban a estar a la orden del día en la alfombra roja. Así lo entendieron Debra Messing y Eva Longoria, entre otras, quienes no dudaron cuando estuvieron frente a las cámaras de la señal E! Entertainment criticar la diferencia salarial que existe entre hombres y mujeres y tomar de ejemplo a ese mismo canal de espectáculos.



"Me quedé en shock al saber que E! no cree en pagar lo mismo a sus presentadoras femeninas que a los masculinos. Quiero decir, echo de menos a Catt Sadler. La apoyamos y eso es algo que deberíamos cambiar mañana. Queremos que la gente empiece a tener esta conversación en la que se considere a las mujeres igual de válidas que los hombres", dijo la nominada como mejor actriz de comedia por Will & Grace.



Catt Sadler es una conductora que trabajaba en E! News y que el mes pasado renunció cuando se enteró que su compañero, Jason Kennedy, ganaba casi el doble que ella. Razón por la cual, Debra -que se sumó a la campaña Time's Up que denuncia la desigualdad de género y racial- aprovechó su paso por la alfombra roja para alzar su voz contra esta situación.



Por su parte, Eva Longoria , entrevistada también por E! en la alfombra roja, dijo que debería haber paridad entre el hombre y la mujer: "Esperamos que E! se sume a #TimesUp con la igualdad de salarias y apoyamos a Catty. Debe haber equidad". El periodista atinó a un: "Todos amamos a Catty".