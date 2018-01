Tardan hasta 5 horas para tramitar nuevas placas

El trámite para el canje de placas de su automóvil —que duraría entre 30 y 40 minutos aproximadamente— se convirtió en cinco eternas horas, obligando a Francisco Téllez a faltar a su trabajo.



Llegó desde las 9:15 de la mañana al Centro Estatal de Reemplacamiento, ubicado en las instalaciones de la Feria de San Francisco Pachuca, para hacer el trámite y evitar que después “le agarren las prisas".



"Me tocó el turno 85 y bueno, aún no me toca pasar, falta media hora para que den las dos de la tarde. Imagínate cómo estoy... el trámite ha sido muy lento", comentó luego de matar el tiempo viendo su celular.



Sin dar detalles de lo que se dedica, comentó a AM Hidalgo que tuvo que faltar a su trabajo para tramitar las nuevas placas y así no tener que venir otro día "pues en la medida que avance el mes seguro habrá más gente... así somos los mexicanos", indica.