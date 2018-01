Alfonso Navarrete se perfila como substituto de Osorio Chong

Publicidad

pues el actual titular, Miguel Ángel Osorio, decidió postularse para una candidatura al Senado de la República y dejará su cargo en el Ejecutivo, informaron fuentes oficiales.El cambio ocurriría esta semana junto con otras modificaciones en el Gabinete.desde el inicio del sexenio del Presidente Enrique Peña. Abogado de profesión ha sido Procurador de Justicia del Estado de México y diputado federal. No desconoce la Secretaría de Gobernación pues fue Secretario particular del entonces titular de la política interior, Jorge Carpizo Mc Gregor. De hecho, la carrera política de Navarrete inició bajo la tutela de Carpizo cuando este fue titular de la CNDH entre 1991 y 1992 y luego Procurador General de la República entre 1993 y 1994.ComoNavarrete Prida llevó a cabo la indagatoria por enriquecimiento ilícito en contra del Gobernador mexiquense Arturo Montiel pero al final envió a reserva el caso.luego de que no fuera designado candidato a la Presidencia de la República por el PRI. Osorio era el puntero en encuestas de preferencias entre priistas pero al final la determinación recayó en el titular de Hacienda, José Antonio Meade.