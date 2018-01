Edil de Atotonilco de Tula cobró de menos por colocación de planta tratadora

Durante la primera administración de Julio César Ángeles Mendoza (2009-2012), cobró un monto menor al consorcio Aguas Tratadas del Valle de México (ATVM) por la colocación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR), lo que pudo influir para la detención del alcalde, reveló el regidor Efraín Pedraza Cruz.



En entrevista, el munícipe señaló que sabe que el recurso que ingresó a las arcas municipales por la colocación de la de la planta tratadora fue de 73 millones de pesos, lo cual es inferior a lo que marcaba la ley de ingresos, puntualizó el también ex secretario municipal (2012-2016).



Recalcó que de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), Ángeles Mendoza, actual presidente municipal de Atotonilco de Tula, ignoró los tabuladores de la Ley de Ingresos que se aprobaron para el ejercicio fiscal 2010, por lo que se valuó un daño de 202 millones de pesos que la administración dejó de percibir.



Esto fue suficiente para vincularlo a proceso penal, información contenida en la causa penal 32/2016, por lo que recalcó que sus "acuerdos" para cobrar de menos pudieron influir en las reiteradas demandas que se generaron contra el ahora presidente municipal de Atotonilco.



Finalmente, recalcó que esos 202 millones de pesos se derivaron de la firma de convenio para la realización de obra pública que no se concretó durante su primer período a cargo de la administración municipal.



Cabe mencionar que hace poco menos de dos meses, Ángeles Mendoza declaró a AM Hidalgo que la PTAR todavía no estaba facilitada para operar, ya que el consorcio adeuda recursos al Ayuntamiento, aunque no especificó el monto a pagar por los supuestos permisos faltantes.