Afecta cambio a comerciantes

Luego de que el municipio realiza obras de rehabilitación sobre la Avenida del Trabajo lado Sur, comerciantes mayoristas tuvieron que ser removidos a la calle San Antonio entre Pasajero y Cruz Roja, sin embargo, durante el primer día señalaron que sus ventas disminuyeron.“Ahora estamos hasta acá, nos mandaron para acá la única ventaja es que no hay tráfico, y la gente sin problema puede venir a comprar”, comentó Alfredo Crespo, comerciante.Otros de los comerciantes comentaron qué se enfrentan a varias situaciones, una de ellas la lejanía de la zona del mercado y tan solo en el primer día de venta sus ganancias fueron mínimas pues la gente no ubica su nuevo lugar de venta.“Pues no ha venido gente, dos que tres de la zona, pero nuestra clientela se quedó allá y pues sí está algo lejos para ir y venir, aparte no hay señalamientos de que acá estamos”, dijo otra de las vendedoras.Hasta el día de ayer no existía ningún señalamiento en la zona que indicara la nueva ubicación de los comerciantes.“Sí es por un bien que lo hagan, si nos pega en las ventas por decir hoy no se tuvo y estamos retirándonos luego de 10 años nos reubicaron y ojalá terminen pronto”, comentó Rosalía Guerra.Los integrantes y comerciantes de la Asociación 02 de Octubre indicaron que bajarán sus precios con el fin de que las personas asistan a realizar sus compras y los busquen ya que se les presenta una situación difícil.